https://ria.ru/20230810/mate-1889274395.html

Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине

Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине - РИА Новости, 10.08.2023

Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине

Французская исполнительница Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:49

2023-08-10T13:49

2023-08-10T14:18

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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Французская исполнительница Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы. "Это было бы политикой, а я этого не хочу", - заявила Матье, отвечая на вопрос о готовности спеть, чтобы поддержать киевлян. Исполнительница отметила, что не намерена давать концерты и в России, несмотря на "любовь к этому великому народу". Кроме того, Матье, говоря о конфликте на Украине, призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия. В то же время, певица выразила сомнения, что на роль посредника в мирных переговорах подойдет президент Франции Эммануэль Макрон. "Я жду посредника ранга (экс-президента ЮАР Нельсона) Манделы, чтобы появился просвет. Увы, я сомневаюсь, что это будет Эммануэль Макрон", - заключила исполнительница. Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне. Ее называют "послом французской песни". На счету певицы множество альбомов, по всему миру продано более 100 миллионов пластинок. Ее репертуар состоит из более чем тысячи песен на разных языках, в том числе русском. Певица регулярно выступала на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На фестивале Матье исполняла как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик". В 2022 году в интервью газете Var-Matin Матье заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным отличаются от других глав государств, рассказав о том, что российский лидер несколько раз лично приветствовал исполнительницу во время гастролей в РФ.

https://ria.ru/20230523/svo-1873468333.html

https://ria.ru/20230512/pupo-1871324553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, украина, франция, мирей матье