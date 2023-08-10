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Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине - РИА Новости, 10.08.2023
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Культура
 
13:49 10.08.2023 (обновлено: 14:18 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/mate-1889274395.html
Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине
Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине - РИА Новости, 10.08.2023
Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине
Французская исполнительница Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:49
2023-08-10T14:18
культура
новости культуры
россия
украина
франция
мирей матье
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Французская исполнительница Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы. "Это было бы политикой, а я этого не хочу", - заявила Матье, отвечая на вопрос о готовности спеть, чтобы поддержать киевлян. Исполнительница отметила, что не намерена давать концерты и в России, несмотря на "любовь к этому великому народу". Кроме того, Матье, говоря о конфликте на Украине, призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия. В то же время, певица выразила сомнения, что на роль посредника в мирных переговорах подойдет президент Франции Эммануэль Макрон. "Я жду посредника ранга (экс-президента ЮАР Нельсона) Манделы, чтобы появился просвет. Увы, я сомневаюсь, что это будет Эммануэль Макрон", - заключила исполнительница. Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне. Ее называют "послом французской песни". На счету певицы множество альбомов, по всему миру продано более 100 миллионов пластинок. Ее репертуар состоит из более чем тысячи песен на разных языках, в том числе русском. Певица регулярно выступала на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На фестивале Матье исполняла как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик". В 2022 году в интервью газете Var-Matin Матье заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным отличаются от других глав государств, рассказав о том, что российский лидер несколько раз лично приветствовал исполнительницу во время гастролей в РФ.
https://ria.ru/20230523/svo-1873468333.html
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новости культуры, россия, украина, франция, мирей матье
Культура, Новости культуры, Россия, Украина, Франция, Мирей Матье
Мирей Матье заявила, что не собирается выступать ни в России, ни на Украине

Мирей Матье заявила, что не хочет выступать ни в России, ни в поддержку киевлян

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФранцузская певица Мирей Матьё
Французская певица Мирей Матьё - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Французская певица Мирей Матьё. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Французская исполнительница Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы.
"Это было бы политикой, а я этого не хочу", - заявила Матье, отвечая на вопрос о готовности спеть, чтобы поддержать киевлян. Исполнительница отметила, что не намерена давать концерты и в России, несмотря на "любовь к этому великому народу".
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Кроме того, Матье, говоря о конфликте на Украине, призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия. В то же время, певица выразила сомнения, что на роль посредника в мирных переговорах подойдет президент Франции Эммануэль Макрон. "Я жду посредника ранга (экс-президента ЮАР Нельсона) Манделы, чтобы появился просвет. Увы, я сомневаюсь, что это будет Эммануэль Макрон", - заключила исполнительница.
Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне. Ее называют "послом французской песни". На счету певицы множество альбомов, по всему миру продано более 100 миллионов пластинок. Ее репертуар состоит из более чем тысячи песен на разных языках, в том числе русском.
Певица регулярно выступала на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На фестивале Матье исполняла как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик". В 2022 году в интервью газете Var-Matin Матье заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным отличаются от других глав государств, рассказав о том, что российский лидер несколько раз лично приветствовал исполнительницу во время гастролей в РФ.
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