https://ria.ru/20230810/marochko-1889198662.html

Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском

Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском - РИА Новости, 10.08.2023

Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском

На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:34

2023-08-10T07:34

2023-08-10T07:34

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции. Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населенных пунктов, а также отодвинули украинскую артиллерию от границ ЛНР", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов противника. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889194885.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф