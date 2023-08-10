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Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/marochko-1889198662.html
Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском
Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском - РИА Новости, 10.08.2023
Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском
На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:34
2023-08-10T07:34
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции. Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населенных пунктов, а также отодвинули украинскую артиллерию от границ ЛНР", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов противника. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском

Марочко: на купянском направлении идет успешное продвижение российских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из миномёта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции. Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населенных пунктов, а также отодвинули украинскую артиллерию от границ ЛНР", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов противника.
В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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