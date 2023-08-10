https://ria.ru/20230810/malva-1889201152.html

Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО

Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО - РИА Новости, 10.08.2023

Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО

Предприятия "Ростеха" создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва" с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:13

2023-08-10T08:13

2023-08-10T16:07

безопасность

владимир артяков

ростех

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва" с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО, сообщил в интервью РИА Новости первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что базовый вариант "Мальвы" уже прошел госиспытания.Артиллерийская установка имеет высокую мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета — то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Форум "Армия-2023" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальный информационный партнер выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230625/bmp-1880273140.html

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безопасность, владимир артяков, ростех, россия