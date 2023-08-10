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Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО - РИА Новости, 10.08.2023
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08:13 10.08.2023 (обновлено: 16:07 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/malva-1889201152.html
Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО
Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО - РИА Новости, 10.08.2023
Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО
Предприятия "Ростеха" создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва" с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:13
2023-08-10T16:07
безопасность
владимир артяков
ростех
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва" с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО, сообщил в интервью РИА Новости первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что базовый вариант "Мальвы" уже прошел госиспытания.Артиллерийская установка имеет высокую мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета — то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Форум "Армия-2023" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальный информационный партнер выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230625/bmp-1880273140.html
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безопасность, владимир артяков, ростех, россия
Безопасность, Владимир Артяков, Ростех, Россия
Дальность САУ "Мальва" увеличат для противоборства с гаубицами НАТО

"Ростех": дальность САУ "Мальва" повысят для противостояния гаубицам НАТО

© Фото : Минобороны РФКолесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
Колесная самоходная гаубица "Мальва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва" с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО, сообщил в интервью РИА Новости первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что базовый вариант "Мальвы" уже прошел госиспытания.
Артиллерийская установка имеет высокую мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета — то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

"Мальва" — 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 — создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Форум "Армия-2023" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальный информационный партнер выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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