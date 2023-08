https://ria.ru/20230810/little-1889357971.html

В Ереване отменили концерт Little Big после возмущений местных жителей

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Ереване отменили концерт питерской рейв-группы Little Big, который должен был состояться 12 августа, сообщили музыканты в сторис Instagram*. По словам участников коллектива, все дело в "угрозах безопасности". "Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта", – говорится в тексте публикации. Отмена концерта последовала вскоре после возмущения Армянского культурного центра "Священная Армения". Представители организации недавно заявили о намерении подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина**. "Несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", – говорилось в сообщении.В Little Big и сам Прусикин** не прокомментировали, связана ли отмена шоу с действиями "Священной Армении". После начала спецоперации солисты Little Big осудили ее. Позже они улетели за границу и отменили концерты в России. В январе основателя коллектива Илью Прусикина** признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская**Признан иностранным агентом

Галина Соколова

