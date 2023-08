https://ria.ru/20230809/armeniya-1888997563.html

В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру

В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру - РИА Новости, 09.08.2023

В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру

Армянский культурный центр "Священная Армения" намерен подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, который на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:35

2023-08-09T10:35

2023-08-09T14:24

россия

армения

ильич (илья прусикин)

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567691547_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_9103260544b40ed5fa9d3ae56b7adc82.jpg

ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Армянский культурный центр "Священная Армения" намерен подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, который на днях собирается дать в республике концерт, говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях. "Группа граждан решила подать в генпрокуратуру Армении заявление о преступлении против основателя Little Big Ильи Прусикина*. Напомним, что несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", - говорится в сообщении. Инициаторы обращения напомнили, что 12 августа Прусикин* собирается выступить с концертом в Армении. "Именно поэтому мы намерены подать письменное заявление уже 9 августа", - отмечается в сообщении. Там же указана ссылка, перейдя по которой, все желающие могут подписаться под заявлением. Инициаторы считают, что деяния Прусикина* подпадают под статью УК Армении "публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Министерство юстиции России в январе включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big. Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Сейчас музыкант живет за границей.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230516/tayurskaya-1872120553.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, ильич (илья прусикин)