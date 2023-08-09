https://ria.ru/20230809/armeniya-1888997563.html
В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру
В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру - РИА Новости, 09.08.2023
В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру
Армянский культурный центр "Священная Армения" намерен подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, который на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:35
2023-08-09T10:35
2023-08-09T14:24
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армения
ильич (илья прусикин)
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ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Армянский культурный центр "Священная Армения" намерен подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, который на днях собирается дать в республике концерт, говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях. "Группа граждан решила подать в генпрокуратуру Армении заявление о преступлении против основателя Little Big Ильи Прусикина*. Напомним, что несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", - говорится в сообщении. Инициаторы обращения напомнили, что 12 августа Прусикин* собирается выступить с концертом в Армении. "Именно поэтому мы намерены подать письменное заявление уже 9 августа", - отмечается в сообщении. Там же указана ссылка, перейдя по которой, все желающие могут подписаться под заявлением. Инициаторы считают, что деяния Прусикина* подпадают под статью УК Армении "публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Министерство юстиции России в январе включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big. Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Сейчас музыкант живет за границей.*Признан иностранным агентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, ильич (илья прусикин)
Россия, Армения, Ильич (Илья Прусикин), Шоубиз
В Армении на основателя группы Little Big пожалуются в прокуратуру
В Армении подадут жалобу в прокуратуру на основателя Little Big Илью Прусикина
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Армянский культурный центр "Священная Армения" намерен подать жалобу в генпрокуратуру страны против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, который на днях собирается дать в республике концерт, говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях.
"Группа граждан решила подать в генпрокуратуру Армении заявление о преступлении против основателя Little Big Ильи Прусикина*. Напомним, что несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", - говорится в сообщении.
Инициаторы обращения напомнили, что 12 августа Прусикин* собирается выступить с концертом в Армении. "Именно поэтому мы намерены подать письменное заявление уже 9 августа", - отмечается в сообщении. Там же указана ссылка, перейдя по которой, все желающие могут подписаться под заявлением. Инициаторы считают, что деяния Прусикина* подпадают под статью УК Армении "публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды".
Министерство юстиции России в январе включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big. Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Сейчас музыкант живет за границей.
*Признан иностранным агентом
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