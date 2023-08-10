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Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
15:34 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/lavra-1889306563.html
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве
Комиссия министерства культуры Украины все-таки опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры, это гостиничные помещения и церковные магазины, сообщает издание РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:34
2023-08-10T15:34
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киев
в мире
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины все-таки опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры, это гостиничные помещения и церковные магазины, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в четверг очевидцы сообщали РИА Новости, что комиссия минкультуры покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, так как это не позволили сделать верующие. "Комиссия минкультуры покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса: 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. По данным издания, сейчас в лавре верующие продолжают молитвенное стояние возле 58 корпуса. Правоохранители пускают людей на территорию обители только по паспортам. "Среди верующих ходят слухи, что силовики попытаются полностью выселить (монахов - ред.) УПЦ из лавры уже завтра. Но подтверждений этому пока нет", - подчеркнули в "Страна.ua". Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман сообщал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из обители.
https://ria.ru/20230809/monakhi-1889177085.html
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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киев, в мире
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киев, В мире
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве

Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины все-таки опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры, это гостиничные помещения и церковные магазины, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее в четверг очевидцы сообщали РИА Новости, что комиссия минкультуры покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, так как это не позволили сделать верующие.
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"Комиссия минкультуры покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса: 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
По данным издания, сейчас в лавре верующие продолжают молитвенное стояние возле 58 корпуса. Правоохранители пускают людей на территорию обители только по паспортам. "Среди верующих ходят слухи, что силовики попытаются полностью выселить (монахов - ред.) УПЦ из лавры уже завтра. Но подтверждений этому пока нет", - подчеркнули в "Страна.ua".
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман сообщал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из обители.
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