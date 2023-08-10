Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины все-таки опечатала четыре корпуса Киево-Печерской лавры, это гостиничные помещения и церковные магазины, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее в четверг очевидцы сообщали РИА Новости, что комиссия минкультуры покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, так как это не позволили сделать верующие.
"Комиссия минкультуры покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса: 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
По данным издания, сейчас в лавре верующие продолжают молитвенное стояние возле 58 корпуса. Правоохранители пускают людей на территорию обители только по паспортам. "Среди верующих ходят слухи, что силовики попытаются полностью выселить (монахов - ред.) УПЦ из лавры уже завтра. Но подтверждений этому пока нет", - подчеркнули в "Страна.ua".
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман сообщал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из обители.