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Конкурс "Открывая страну" впервые пройдет в России - РИА Новости, 10.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:00 10.08.2023 (обновлено: 13:27 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/konkurs-1889259198.html
Конкурс "Открывая страну" впервые пройдет в России
Конкурс "Открывая страну" впервые пройдет в России - РИА Новости, 10.08.2023
Конкурс "Открывая страну" впервые пройдет в России
В Год педагога и наставника в России впервые состоится конкурс "Открывая страну". Принять участие в нем могут педагогические работники учреждений общего,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:00
2023-08-10T13:27
год педагога и наставника
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Год педагога и наставника в России впервые состоится конкурс "Открывая страну". Принять участие в нем могут педагогические работники учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, педагоги средних и высших образовательных учреждений, а также студенты педагогических специальностей.Мероприятие проводится Государственным университетом просвещения и приурочено к Году педагога и наставника."В Год педагога и наставника впервые пройдет конкурс "Открывая страну". У нас креативные, творческие педагоги и студенты, и мы хотим помочь им раскрыть свой потенциал и рассказать о своих талантах максимально широкой аудитории. Конкурс – это площадка обмена опытом, на нем можно посмотреть, какие методики используют учителя в других регионах, почерпнуть для себя что-то новое", – отметила и.о. ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева.Подать заявку можно с 20 августа по 30 сентября. Участники представят творческие работы, в которых расскажут о собственных педагогических методиках и наработках и о том, как можно заинтересовать молодежь историей малой родины. Всего предлагается восемь направлений: "Таланты родного края", "Географическое краеведение", "Краеведение в точных науках", "Мастера родной земли", "Информационные технологии для нового поколения", "Любовь к родному слову, "Дорога в мир знаний", "История малой родины".Все работы представят на народное голосование на официальном сайте конкурса. Члены жюри учтут его результаты при вынесении вердикта. Для победителей каждой из восьми тематических номинаций будут организованы поездки в разные регионы России. Имена победителей опубликуют 20 октября 2023 года на сайте конкурса.
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социальный навигатор, общество, сн_образование, россия
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование, Россия

Конкурс "Открывая страну" впервые пройдет в России

© РИА Новости / Владимир ПесняУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Год педагога и наставника в России впервые состоится конкурс "Открывая страну". Принять участие в нем могут педагогические работники учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, педагоги средних и высших образовательных учреждений, а также студенты педагогических специальностей.
Мероприятие проводится Государственным университетом просвещения и приурочено к Году педагога и наставника.
"В Год педагога и наставника впервые пройдет конкурс "Открывая страну". У нас креативные, творческие педагоги и студенты, и мы хотим помочь им раскрыть свой потенциал и рассказать о своих талантах максимально широкой аудитории. Конкурс – это площадка обмена опытом, на нем можно посмотреть, какие методики используют учителя в других регионах, почерпнуть для себя что-то новое", – отметила и.о. ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева.
Подать заявку можно с 20 августа по 30 сентября. Участники представят творческие работы, в которых расскажут о собственных педагогических методиках и наработках и о том, как можно заинтересовать молодежь историей малой родины. Всего предлагается восемь направлений: "Таланты родного края", "Географическое краеведение", "Краеведение в точных науках", "Мастера родной земли", "Информационные технологии для нового поколения", "Любовь к родному слову, "Дорога в мир знаний", "История малой родины".
Все работы представят на народное голосование на официальном сайте конкурса. Члены жюри учтут его результаты при вынесении вердикта. Для победителей каждой из восьми тематических номинаций будут организованы поездки в разные регионы России. Имена победителей опубликуют 20 октября 2023 года на сайте конкурса.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоСН_ОбразованиеРоссия
 
 
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