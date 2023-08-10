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Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей - РИА Новости, 10.08.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
13:06 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kchr-1889258441.html
Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей
Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей - РИА Новости, 10.08.2023
Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей
Заложенный в Карачаево-Черкесии экспериментальный персиковый сад третий год подряд дает свои плоды; наряду с персиковыми сортами в саду высажено 20 деревьев... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:06
2023-08-10T13:06
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
фрукты
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ЧЕРКЕССК, 10 авг - РИА Новости. Заложенный в Карачаево-Черкесии экспериментальный персиковый сад третий год подряд дает свои плоды; наряду с персиковыми сортами в саду высажено 20 деревьев нектарина, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он сообщил, что в Карачаево-Черкесии уже высажена одна тысяча гектаров садов интенсивного типа. В них выращивают яблоки, груши, персики, другие виды фруктов и ягод. Кроме того, в регионе будут реализованы еще два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров, запланировано строительство двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения продукции общим объемом до 90 тысяч тонн. "Благодаря садоводству в республике активно решается вопрос импортозамещения. На протяжении последних лет Карачаево-Черкесия достигла существенных успехов в данной отрасли, которые напрямую связаны с реализацией региональных экономически значимых программ", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20230801/temrezov-1887531075.html
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рашид темрезов, фрукты
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Фрукты

Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей

© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Персики. Архивное фото
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ЧЕРКЕССК, 10 авг - РИА Новости. Заложенный в Карачаево-Черкесии экспериментальный персиковый сад третий год подряд дает свои плоды; наряду с персиковыми сортами в саду высажено 20 деревьев нектарина, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Он сообщил, что в Карачаево-Черкесии уже высажена одна тысяча гектаров садов интенсивного типа. В них выращивают яблоки, груши, персики, другие виды фруктов и ягод.
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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1 августа, 10:34
Кроме того, в регионе будут реализованы еще два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров, запланировано строительство двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения продукции общим объемом до 90 тысяч тонн.
"Благодаря садоводству в республике активно решается вопрос импортозамещения. На протяжении последних лет Карачаево-Черкесия достигла существенных успехов в данной отрасли, которые напрямую связаны с реализацией региональных экономически значимых программ", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовФрукты
 
 
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