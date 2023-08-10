https://ria.ru/20230810/kchr-1889258441.html

Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей

Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей - РИА Новости, 10.08.2023

Темрезов: в КЧР доступны персики и нектарины от местных производителей

Заложенный в Карачаево-Черкесии экспериментальный персиковый сад третий год подряд дает свои плоды; наряду с персиковыми сортами в саду высажено 20 деревьев... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:06

2023-08-10T13:06

2023-08-10T13:06

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

фрукты

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ЧЕРКЕССК, 10 авг - РИА Новости. Заложенный в Карачаево-Черкесии экспериментальный персиковый сад третий год подряд дает свои плоды; наряду с персиковыми сортами в саду высажено 20 деревьев нектарина, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он сообщил, что в Карачаево-Черкесии уже высажена одна тысяча гектаров садов интенсивного типа. В них выращивают яблоки, груши, персики, другие виды фруктов и ягод. Кроме того, в регионе будут реализованы еще два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров, запланировано строительство двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения продукции общим объемом до 90 тысяч тонн. "Благодаря садоводству в республике активно решается вопрос импортозамещения. На протяжении последних лет Карачаево-Черкесия достигла существенных успехов в данной отрасли, которые напрямую связаны с реализацией региональных экономически значимых программ", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20230801/temrezov-1887531075.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, фрукты