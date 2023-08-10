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Таалайбек Ибраев: Киргизия нарастит импорт российского газа

Таалайбек Ибраев: Киргизия нарастит импорт российского газа - РИА Новости, 10.08.2023

Таалайбек Ибраев: Киргизия нарастит импорт российского газа

В Киргизии с 1 августа президентом страны введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Повода для беспокойства населения, как утверждают власти, нет... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:00

2023-08-10T11:00

2023-08-10T11:00

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В Киргизии с 1 августа президентом страны введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Повода для беспокойства населения, как утверждают власти, нет. Решение принято для сокращения бюрократических процедур. О том, что происходит в энергетической сфере Киргизии, существует кризис или нет, какие новые мощности энергогенерации появятся в стране в ближайшем будущем, в интервью РИА Новости рассказал министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев.– Президент Садыр Нургожоевич недавно двояко описал ситуацию в энергосекторе. В одном и том же интервью он вначале сказал, что никакой кризисной ситуации нет, а потом – что кризис в энергетике длится уже десятки лет. Как бы вы могли охарактеризовать ситуацию в отрасли?– Президент Садыр Нургожоевич уделяет много внимания сфере энергетики с самого первого дня своего президентства и хорошо видит все существующие проблемы. Но как мы понимаем слово "кризис" в энергетике? Это когда нет электроэнергии, вводятся какие-то ограничения. Такого, конечно, нет. Сейчас "кризис" – это нехватка мощностей, то есть дополнительной электроэнергии. Если посчитать, то каждый год идет рост потребления электроэнергии. Если в 2022 году было около 16 миллиардов кВт/ч, то в этом году будет уже 17,3 миллиарда. Экономика растет, значит, и потребление электроэнергии увеличивается.То, что мы называем кризисом, – это именно нехватка генерирующих мощностей. Почему ввели этот режим чрезвычайной ситуации? Мы должны в ближайшее время, до 2026 года, закрыть нехватку генерирующих мощностей. К следующему году будет необходимо уже 17,55 миллиарда кВт/ч. К 2025 – 17,8 миллиарда. Это с каждым годом будет увеличиваться. Сегодня мы 2,5-3 миллиарда электроэнергии импортируем, но у них тоже есть ограничения по мощностям.– Из каких стран идет экспорт? Планирует ли Киргизия увеличивать импорт?– Из Туркмении, Казахстана, России, Узбекистана. Из Узбекистана только транспортировка. В этом году получаем туркменскую электроэнергию и российскую. У нас есть соглашение с "Туркменэнерго" и "ИнтерРАО". "ИнтерРАО", как мы планируем, до конца года нам поставит около 1,5 миллиардов кВт/ч. И 1,6 миллиарда – из Туркмении. На следующий год из Туркмении на 1,7 миллиарда планируем импортировать.– Вы сказали о нехватке мощностей, какие проекты в этой сфере сейчас есть? Какие планируется подписать? Какие из этих проектов, по вашему мнению, сейчас наиболее актуальны и осуществимы?– На ближайшее время актуально у нас строительство Камбаратинской ГЭС-2. Мы ведем этот проект. С 2014 года Евразийским банком развития уже выделены 110 миллионов долларов. Мы провели конкурс (на дальнейшее строительство – ред.), участвовало пять компаний. Сейчас идет отбор компании, и в скором времени мы начнем строительство. Это даст нам 150 мВт новых мощностей.Также у нас идет реконструкция Токтогульской ГЭС. Вы знаете, четвертый агрегат мы в прошлом году сделали, в этом году – второй агрегат. Там будет новой мощности по 60 мВт с каждого агрегата – 120 мВт.Далее у нас на этот год запланировано строительство малых ГЭС примерно на 90-100 мВт. Это с учетом "Баласагына" на Кировском водохранилище. В этом году, к зиме, мы должны дать дополнительных 173 мВт. Такой у нас план. В следующем году – уже 689 мВт дать должны. В 2025 году – 769 мВт и в 2026 году – 629 мВт. Итого, согласно нашему плану, к 2026 году наше потребление и выработка должны сравняться. Мы должны 18 миллиардов 235 миллионов кВт/ч, а потребление будет 18,09 миллиарда. Поэтому введен ЧС, и после 2026 года мы должны выходить на экспорт. Такие у нас планы. И примерно к 2030 году у нас выработка уже будет 27 миллиардов кВт/ч при потреблении около 20 миллиардов. То есть семь миллиардов будем продавать. К 2035 году должны выработать 40 миллиардов при потреблении в 25 миллиардов. Это когда заработают наши большие ГЭС: Камбар-Ата-1, Казарман, Сары-Жаз, Верхне-Нарынский каскад.– В указе о введении ЧС в энергетике есть размытая формулировка о передаче земель в фонд зеленой энергетики. Значит ли это, что каким-то образом планируется изымать частные земли?– Нет, частные земли, земли сельхозназначения изымать никто не планирует. К этим землям это никак не относится. Тем более, что речь идет не о передаче. Просто дают полномочия фонду зеленой энергетики. Например, есть у районной администрации земли, которые не используются. Это не пастбища. Эти земли, сколько мы живем, пустуют. Там даже скот не пасут. Когда на Иссык-Куль едешь, с левой стороны выше населенных пунктов у нас пустые земли – там ни воды, ничего нет, соответственно ничего не растет. Эти земли райадминистрация должна передать фонду зеленой энергетики. Почему? Придут инвесторы, мы совместно с этим фондом выделим ему землю. Инвестор оплатит сельхозпотери, хотя испокон веков там ничего не росло и ни копейки никто не платил. Инвестор оплатит от 35 до 50 тысяч сомов (400-570 долларов) за гектар за сельхозпотери, еще примерно столько же заплатит за аренду, цена меняется в зависимости от районов, там есть категории.Я приведу конкретный пример. Есть село Тору-Айгыр, Тору-Айгырский айыл окмоту (сельсовет – ред.). У него бюджет был около девяти миллионов сомов. Инвестор только за сельхозпотери заплатил 9,1 миллиона. А за аренду ежегодно платит 13,8 миллиона сомов. Видите, этот айыл окмоту был дотационный, а теперь из дотаций вышел. У него 13 миллионов ежегодной прибыли, сельхозпотери – это разово, а аренда ежегодно платится. Причем за ту землю, где никогда ничего не делалось. Это очень выгодно для районной администрации. Плюс рабочие места, плюс НДС. Мы всем инвесторам говорим, чтобы они оформлялись в том районе, где ему выдают землю. Чтобы не в Бишкеке или Москве налоги платил, а именно там, где работает. Это дополнительный доход. В моем примере речь идет о всего 400 гектаров земли, а у них неиспользуемой земли тысячи гектаров. Для ветряных станций можно использовать предгорья, везде – в Европе, даже в Казахстане, их используют, а у нас нет. Те места, где линия электропередач недалеко, хотим передать инвесторам, чтобы они использовали.Еще один пример, есть перевал Кызарт. Там зимой такие холода, что даже скот туда не отгоняют, там даже стоять невозможно. Немцы взяли около тысячи гектаров земли для ветряных станций. А раньше эта земля вообще никак не использовалась, она пустая.Причем изымать, забирать землю (у айыл окмоту – ред.) не будут. Земля у них и остается, просто эту политику ведет фонд зеленой энергетики и министерство энергетики. Мы знаем, где есть возможность строить, чтобы подключиться к нашим сетям. Мы же обязуемся покупать электроэнергию в течение 25 лет. Поэтому условия для инвестора должны быть такими, чтобы он зашел в один кабинет, переговорил, получил всю документацию и пошел инвестировать. А до этого у нас было – с 12 ведомствами надо было согласовать, чтобы получить, условно, 100 гектаров земли. Представляете, сколько времени у инвестора занимало? Нам в ближайшее время, за три года, поставлена задача закрыть дефицит электроэнергии и выйти на импорт.– Какие есть наиболее крупные совместные проекты с российскими инвесторами? Обсуждалась возможность строительства АЭС, процесс идет?– Буквально перед вами приходили представители российской компании "Юнигрин". Они построят солнечную станцию на 300 мВт в следующем году. Также компания от "Росатома" "Новавинд", они совместно с нами в Баткене хотят строить ветряные станции, тоже инвесторы из России.Что касается АЭС, нами был подписан документ о сотрудничестве с "Росатомом". В данное время ведем работу. Но для атомной станции долгое время должны вестись подготовительные работы, документы, согласования. В данное время ведем переговоры. Конкретно не могу сказать, в каком году она будет построена, это долгий процесс, с МАГАТЭ нужно обсуждать. Но мы работаем в этом направлении.– Сейчас некоторые страны отказываются от российских углеводородов, в частности, газа. Как дела с этим обстоят в Кыргызстане? Планируется ли уменьшать или увеличивать закупку газа?– Увеличение закупок газа планируется. Планируется хороший рост потребления. Мы хотим полностью город Бишкек и окрестные районы Чуйской области газифицировать. Это альтернативное углю топливо, и у нас достаточно большие планы на ближайший год увеличить закупку этого топлива. Также есть в плане газификация Бишкекской ТЭЦ. Мы готовы к этому, сейчас прорабатываем. Также есть в плане газовая станция на 500 мВт в Чалдоваре. Этот вопрос тоже отрабатываем. Поэтому насчет увеличения поставок газа я скажу, что у нас хорошие планы.

https://ria.ru/20230719/mishustin-1885151105.html

https://ria.ru/20230805/kirgiziya-1888341737.html

https://ria.ru/20230724/chs-1885977894.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, киргизия, россия, магатэ