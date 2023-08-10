https://ria.ru/20230810/gaubitsy-1889209136.html

"Ростех" начал серийное производство новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

"Ростех" начал серийное производство новейших гаубиц "Коалиция-СВ" - РИА Новости, 10.08.2023

"Ростех" начал серийное производство новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

Предприятия госкорпорации "Ростех" уже начали серийное производство новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" до завершения... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:26

2023-08-10T09:26

2023-08-10T11:38

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" уже начали серийное производство новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" до завершения испытаний, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуто", - сказал Артяков. Он уточнил, что испытания самоходного артиллерийского орудия 2С35 из состава комплекса "Коалиция-СВ" планируется завершить в этом году. САУ 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230810/minirovanie-1889193560.html

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безопасность, россия, владимир артяков, ростех