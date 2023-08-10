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Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков - РИА Новости, 10.08.2023
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков
Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:44
2023-08-10T08:44
2023-08-10T11:38
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владимир артяков
ростех
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков. Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кубинка, владимир артяков, ростех, патриот, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Патриот, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков
Артяков: колесная152-миллиметровая гаубица "Мальва" пойдет в войска в ближайшие месяцы
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков.
Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.
Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
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