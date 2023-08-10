https://ria.ru/20230810/gaubitsa-1889203435.html

Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков

Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков - РИА Новости, 10.08.2023

Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков

Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:44

2023-08-10T08:44

2023-08-10T11:38

россия

кубинка

владимир артяков

ростех

патриот

форум "армия — 2023"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886542669_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_36844542c8f21ef22b4673f13795a82f.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков. Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230810/vertolety-1889196876.html

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кубинка, владимир артяков, ростех, патриот, форум "армия — 2023", безопасность