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Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков - РИА Новости, 10.08.2023
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08:44 10.08.2023 (обновлено: 11:38 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/gaubitsa-1889203435.html
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков - РИА Новости, 10.08.2023
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков
Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:44
2023-08-10T11:38
россия
кубинка
владимир артяков
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патриот
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безопасность
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков. Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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россия, кубинка, владимир артяков, ростех, патриот, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Патриот, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков

Артяков: колесная152-миллиметровая гаубица "Мальва" пойдет в войска в ближайшие месяцы

© Фото : Минобороны РФКолесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
Колесная самоходная гаубица "Мальва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков.
Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.
Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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РоссияКубинкаВладимир АртяковРостехПатриотФорум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
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