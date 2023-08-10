Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать запорожский фронт
Балицкий: бригады ВСУ потерпели неудачу, пытаясь прорвать запорожский фронт
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киев безуспешно бросил в наступление на запорожском фронте уже 10 бригад, но "обломал зубы" о выстроенную линию обороны, ситуация на линии соприкосновения сегодня стабильная, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Сегодня можно с некоторой долей облегчения выдохнуть. Если еще, скажем, пару месяцев назад мы находились в определенной тревоге, потому что была огромная "накачка" (Киева вооружением и техникой - ред.) со стороны недружественных стран... Конечно, это сказывалось на общей обстановке всей области, было волнение, что, не дай Бог, может быть прорван фронт", - рассказал Балицкий.
По его словам, с самого начала украинского контрнаступления "стало ощущаться" преимущество российском армии на линии соприкосновения.
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"И когда в середине июня противник уже бросал в бой все имеющиеся у него ресурсы в виде западных танков, всяких "Бредли", ракет... все это противник бросил в бой. Стойкость наших ребят, высокая подготовка нашей армии, наших военных руководителей - продумано было все", - отметил врио губернатора.
Он рассказал, что обеспечение армии было налажено в ускоренном режиме, как и доставка всех необходимых средств и материалов для возведения укреплений.
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"Мы вместе построили очень мощную линию обороны, и противник об нее обломал зубы. И сегодня могу сказать: выдохнули. Мы уже понимаем, что ребята выдержали, самое страшное уже позади, и сегодня противник бросает в бой уже десятую омбру (отдельную механизированную бригаду - ред.) украинского резерва, так называемую "гвардию наступа". Было десять бригад сформировано, и уже остатки десятой идут в наступление: и остается дымить техника, и лежать на поле боя украинские наемники и целый ряд тех сумасшедших, кто сегодня пытается прорвать нашу линию обороны", — рассказал Балицкий.
По его словам, на сегодняшний день можно "с уверенностью" говорить о том, что ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области "стабильна".