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"Лежат горы дронов". Балицкий рассказал о работе РЭБ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023
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09:54 10.08.2023 (обновлено: 10:56 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889213431.html
"Лежат горы дронов". Балицкий рассказал о работе РЭБ в Запорожской области
"Лежат горы дронов". Балицкий рассказал о работе РЭБ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023
"Лежат горы дронов". Балицкий рассказал о работе РЭБ в Запорожской области
Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области оказались очень эффективны против беспилотников, которые украинские войска использовали для... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:54
2023-08-10T10:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области оказались очень эффективны против беспилотников, которые украинские войска использовали для контрнаступления, рассказал в интервью РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. "Мы же в начале июня ждали "контрнаступа". Так вот, мы очень опасались дронов. Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО - РЭБ, радиоэлектронная борьба - настолько оказалась эффективна. Я лично видел развернутые, падающие дроны, которые шли группами, шли боевыми порядками по 12 штук и которые разворачивались, переворачивались вверх ногами и падали", - рассказал Балицкий. Врио губернатора добавил, что если бы не эффективная работа средств РЭБ, беспилотники могли нанести очень большой ущерб. "На передовую часто ездим, на некоторых опорниках горы лежат. Гора, скажем, в полный рост. Это все собирают дроны", - пояснил он. Балицкий добавил, что сбитые беспилотники разбирают потом по частям. "Очень неплохо ребята работают, я могу сказать, что сегодня ПВО в Запорожской области на уверенную четверку работает. Не все пока сбивают, но это уже очень высокий результат", - заключил он. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
"Лежат горы дронов". Балицкий рассказал о работе РЭБ в Запорожской области

Балицкий: средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против дронов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области оказались очень эффективны против беспилотников, которые украинские войска использовали для контрнаступления, рассказал в интервью РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий.
"Мы же в начале июня ждали "контрнаступа". Так вот, мы очень опасались дронов. Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО - РЭБ, радиоэлектронная борьба - настолько оказалась эффективна. Я лично видел развернутые, падающие дроны, которые шли группами, шли боевыми порядками по 12 штук и которые разворачивались, переворачивались вверх ногами и падали", - рассказал Балицкий.
Врио губернатора добавил, что если бы не эффективная работа средств РЭБ, беспилотники могли нанести очень большой ущерб.
"На передовую часто ездим, на некоторых опорниках горы лежат. Гора, скажем, в полный рост. Это все собирают дроны", - пояснил он.
Балицкий добавил, что сбитые беспилотники разбирают потом по частям.
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"Очень неплохо ребята работают, я могу сказать, что сегодня ПВО в Запорожской области на уверенную четверку работает. Не все пока сбивают, но это уже очень высокий результат", - заключил он.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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Балицкий рассказал об эффективности ПВО в Запорожской области
08:04
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФ
 
 
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