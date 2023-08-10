https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889195849.html

Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь

Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:34

2023-08-10T06:34

2023-08-10T10:59

запорожская область

мелитополь

евгений балицкий

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было совершено не менее десяти покушений, поступают и угрозы. "Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но, если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать - это так смешно. Если я уже пошел, если я это уже делаю, если я живу интересами своего народа, своей родины, а моя маленькая родина - это Мелитополь, я там родился в семье офицера, а оттуда уже ушел в военное училище. Это моя жизнь. Если я уже пошел - какой смысл мне угрожать? Покупать пытались, пытались запугивать и рассказывали мне, что я предатель", - рассказал он. Балицкий поделился, что обвинения якобы в предательстве ему поступали и от когда-то близких друзей. "Я говорю: а я предатель чего? Я вместе с тобой принимал в 1982 году присягу на верность советскому народу... Я не понимаю, что такое два раза давать присягу... Это как два раза жениться, каждый раз обещать, что будешь верным. Это бессмысленно... Поэтому я не считаю, что те, кто сегодня выбрали путь служения своей родине, нашей большой родине - русскому миру, отечеству, что они есть какие-то предатели. Они никого не предавали, как в одном окопе сидели, так и остаются там. А вот те, кто надели чужую форму, те, кто носит сейчас чужие звезды, те, кто воюет с чужим оружием - не за свое Отечество, я хочу у них спросить у всех: а за это же воевали ваши деды? Что бы вам сказал ваш дед?" - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889194274.html

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запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, общество