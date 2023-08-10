https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889194274.html

Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск

Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости допустил возможность скорого наступления Вооруженных сил РФ на запорожском фронте,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:33

2023-08-10T05:33

2023-08-10T10:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

евгений балицкий

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости допустил возможность скорого наступления Вооруженных сил РФ на запорожском фронте, при этом подчеркнув, что прогнозы о том, когда оно может начаться, может дать только российское военное руководство."Вы знаете, я хоть и глава военно-гражданской администрации, сейчас уже врио губернатора, но такие прогнозы могут давать только военные. Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей - сдержать противника - справились. И, конечно, у всех сегодня на устах - это наступление. И мы к этому готовимся", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, когда может начаться российское наступление на запорожском направлении.Минобороны РФ 9 августа сообщало, что российские военнослужащие отразили три атаки на запорожском направлении, украинские войска потеряли до 40 солдат, три броневика, артустановку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Днем ранее потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщало МО РФ.

россия

запорожская область

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вооруженные силы рф, безопасность, евгений балицкий, россия, запорожская область, вооруженные силы украины