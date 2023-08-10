https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889194274.html
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск - РИА Новости, 10.08.2023
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости допустил возможность скорого наступления Вооруженных сил РФ на запорожском фронте,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:33
2023-08-10T05:33
2023-08-10T10:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
евгений балицкий
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости допустил возможность скорого наступления Вооруженных сил РФ на запорожском фронте, при этом подчеркнув, что прогнозы о том, когда оно может начаться, может дать только российское военное руководство."Вы знаете, я хоть и глава военно-гражданской администрации, сейчас уже врио губернатора, но такие прогнозы могут давать только военные. Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей - сдержать противника - справились. И, конечно, у всех сегодня на устах - это наступление. И мы к этому готовимся", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, когда может начаться российское наступление на запорожском направлении.Минобороны РФ 9 августа сообщало, что российские военнослужащие отразили три атаки на запорожском направлении, украинские войска потеряли до 40 солдат, три броневика, артустановку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Днем ранее потери ВСУ за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщало МО РФ.
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вооруженные силы рф, безопасность, евгений балицкий, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск
Балицкий: идет подготовка к возможному наступлению российских войск в Запорожье
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости допустил возможность скорого наступления Вооруженных сил РФ на запорожском фронте, при этом подчеркнув, что прогнозы о том, когда оно может начаться, может дать только российское военное руководство.
"Вы знаете, я хоть и глава военно-гражданской администрации, сейчас уже врио губернатора, но такие прогнозы могут давать только военные. Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей - сдержать противника - справились. И, конечно, у всех сегодня на устах - это наступление. И мы к этому готовимся", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, когда может начаться российское наступление на запорожском направлении.
Минобороны РФ 9 августа сообщало, что российские военнослужащие отразили три атаки на запорожском направлении, украинские войска потеряли до 40 солдат, три броневика, артустановку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Днем ранее потери ВСУ
за сутки на запорожском направлении составили до 110 человек, сообщало МО РФ.