https://ria.ru/20230810/ataka-1889200882.html

Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт

Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 10.08.2023

Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт

Украинские силовики пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:06

2023-08-10T08:06

2023-08-10T08:06

специальная военная операция на украине

россия

киев

сватово

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) начали активнее атаковать наши оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка находящегося северо-западнее Сватово", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что украинские силовики пытаются таким образом вернуть утраченные ранее позиции и отбросить наши войска на противоположный берег реки. Минобороны РФ в среду сообщило, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу.

https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html

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киев

сватово

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, сватово, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность