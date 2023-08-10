https://ria.ru/20230810/ataka-1889200882.html
Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 10.08.2023
Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
Украинские силовики пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:06
2023-08-10T08:06
2023-08-10T08:06
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) начали активнее атаковать наши оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка находящегося северо-западнее Сватово", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что украинские силовики пытаются таким образом вернуть утраченные ранее позиции и отбросить наши войска на противоположный берег реки. Минобороны РФ в среду сообщило, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу.
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россия, киев, сватово, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сватово, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев пытается контратаковать на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
Марочко: ВСУ пытаются контратаковать в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) начали активнее атаковать наши оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка находящегося северо-западнее Сватово", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что украинские силовики пытаются таким образом вернуть утраченные ранее позиции и отбросить наши войска на противоположный берег реки.
Минобороны РФ в среду сообщило, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу.
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