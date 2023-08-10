https://ria.ru/20230810/arest-1889190632.html

В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за ВСУ

В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за ВСУ

Житель Благовещенска, который хотел воевать на стороне ВСУ, пытался тайно улететь на Украину, его задержали в аэропорту областного центра Приамурья, сообщает... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:08

2023-08-10T04:08

2023-08-10T04:16

происшествия

амурская область

россия

благовещенск

вооруженные силы украины

фсб

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг – РИА Новости. Житель Благовещенска, который хотел воевать на стороне ВСУ, пытался тайно улететь на Украину, его задержали в аэропорту областного центра Приамурья, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области. "УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Благовещенска, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен амурчанин, "последователь и сторонник запрещенных в России организаций, инициативно вступивший посредством мессенджера в электронную переписку с представителем украинского националистического формирования в целях участия в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины против Вооруженных сил Российской Федерации". "Получив инструкции по конспиративному выезду из страны, амурчанин осуществил попытку убыть на территорию Украины, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области в аэропорту Благовещенска", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ России по Амурской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. Следствие продолжается.На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказал, что осознавал, что ему придется убивать российских военных. "Хотел бороться с властью Российской Федерации, убивая вооруженных российских солдат. Осознавая, что мне придется это делать. Я это все осознавал", - сказал он.

https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html

амурская область

россия

благовещенск

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происшествия, амурская область, россия, благовещенск, вооруженные силы украины, фсб