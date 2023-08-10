https://ria.ru/20230810/arest-1889189852.html

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

Житель Приамурья, который собирался воевать на стороне ВСУ, обвиняется в государственной измене, городской суд Благовещенска заключил его под стражу на 2... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:44

2023-08-10T03:44

2023-08-10T03:44

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

вооруженные силы украины

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг – РИА Новости. Житель Приамурья, который собирался воевать на стороне ВСУ, обвиняется в государственной измене, городской суд Благовещенска заключил его под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба горсуда. Об этом ходатайствовали следователи УФСБ России по Амурской области. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. "Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. Наказание за это преступление - свыше 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html

https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html

благовещенск

россия

амурская область

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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, вооруженные силы украины