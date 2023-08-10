https://ria.ru/20230810/arest-1889189852.html
В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ
В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ
Житель Приамурья, который собирался воевать на стороне ВСУ, обвиняется в государственной измене, городской суд Благовещенска заключил его под стражу на 2... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:44
2023-08-10T03:44
2023-08-10T03:44
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг – РИА Новости. Житель Приамурья, который собирался воевать на стороне ВСУ, обвиняется в государственной измене, городской суд Благовещенска заключил его под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба горсуда. Об этом ходатайствовали следователи УФСБ России по Амурской области. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. "Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. Наказание за это преступление - свыше 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html
https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, россия, амурская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Вооруженные силы Украины
В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ
В Приамурье суд заключил под стражу жителя, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг – РИА Новости. Житель Приамурья, который собирался воевать на стороне ВСУ, обвиняется в государственной измене, городской суд Благовещенска заключил его под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба горсуда.
Об этом ходатайствовали следователи УФСБ России
по Амурской области
. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность.
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии
"Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Наказание за это преступление - свыше 10 лет лишения свободы.
Екатеринбуржец, обругавший мальчика за шапку с буквой Z, получил штраф