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Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением сделки - РИА Новости, 09.08.2023
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06:04 09.08.2023 (обновлено: 08:38 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zerno-1888973767.html
Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением сделки
Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением сделки - РИА Новости, 09.08.2023
Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением сделки
Экспорт зерна с Украины в июле на фоне прекращения зерновой сделки упал в 1,4 раза, а доходы обвалились почти вдвое, следует из данных украинской таможни и... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:04
2023-08-09T08:38
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экспорт зерна с Украины в июле на фоне прекращения зерновой сделки упал в 1,4 раза, а доходы обвалились почти вдвое, следует из данных украинской таможни и Минсельхоза, которые проанализировало РИА Новости.Согласно статистике министерства сельского хозяйства, Киев экспортировал в июле 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше июньских объемов на 38%. Резко упали поставки на мировой рынок кукурузы — вдвое, до 1,1 миллиона тонн, вернувшись на прошлогодний уровень, также значительно уменьшился экспорт пшеницы — на треть, до 841 тысячи тонн.Основное сокращение пришлось на экспорт через порты: если в июне через них отправлялось 3,1 миллиона тонн зерна, то в июле уже на 46,5% меньше — лишь 1,67 миллиона. В то же время на 6% выросли объемы поставок по железной дороге, фурами и паромами.В результате доходы Украины от экспорта зерна упали в 1,9 раза — до 380,4 миллиона долларов с 712 миллионов месяцем ранее. Это также почти на 30 миллионов долларов меньше, чем Киев получил в июле 2022 года.О приостановке зерновой сделки, известной также как "черноморская инициатива", было объявлено в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.Как сообщало РИА Новости, Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский прогнозировал, что Киев в этом году недополучит из-за остановки зерновой сделки два миллиарда долларов валютной выручки.
https://ria.ru/20230809/antonov-1888969971.html
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украина, россия, турция, владимир путин, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, ООН, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением сделки

Доходы Украины от экспорта зерна обвалились в 1,9 раза с прекращением зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экспорт зерна с Украины в июле на фоне прекращения зерновой сделки упал в 1,4 раза, а доходы обвалились почти вдвое, следует из данных украинской таможни и Минсельхоза, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно статистике министерства сельского хозяйства, Киев экспортировал в июле 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше июньских объемов на 38%. Резко упали поставки на мировой рынок кукурузы — вдвое, до 1,1 миллиона тонн, вернувшись на прошлогодний уровень, также значительно уменьшился экспорт пшеницы — на треть, до 841 тысячи тонн.
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Основное сокращение пришлось на экспорт через порты: если в июне через них отправлялось 3,1 миллиона тонн зерна, то в июле уже на 46,5% меньше — лишь 1,67 миллиона. В то же время на 6% выросли объемы поставок по железной дороге, фурами и паромами.
В результате доходы Украины от экспорта зерна упали в 1,9 раза — до 380,4 миллиона долларов с 712 миллионов месяцем ранее. Это также почти на 30 миллионов долларов меньше, чем Киев получил в июле 2022 года.
О приостановке зерновой сделки, известной также как "черноморская инициатива", было объявлено в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.
Как сообщало РИА Новости, Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский прогнозировал, что Киев в этом году недополучит из-за остановки зерновой сделки два миллиарда долларов валютной выручки.
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Вчера, 22:00
 
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