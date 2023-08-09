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Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных - РИА Новости, 09.08.2023
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12:48 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/zapad-1889039903.html
Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных
Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных - РИА Новости, 09.08.2023
Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных
Поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии Западом размещена группировка войск порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:48
2023-08-09T12:48
безопасность
россия
белоруссия
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии Западом размещена группировка войск порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства. "С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов", - сказал Шойгу. Он добавил, что численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.
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безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, нато
Безопасность, Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, НАТО
Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных

Шойгу сообщил, что Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных

© AP Photo / Polish Armed Forces General CommandТанк во время учений в Польше
Танк во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Polish Armed Forces General Command
Танк во время учений в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии Западом размещена группировка войск порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства.
"С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов", - сказал Шойгу. Он добавил, что численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.
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