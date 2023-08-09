https://ria.ru/20230809/zapad-1889039903.html

Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных

Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных - РИА Новости, 09.08.2023

Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных

Поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии Западом размещена группировка войск порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:48

2023-08-09T12:48

2023-08-09T12:48

безопасность

россия

белоруссия

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии Западом размещена группировка войск порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства. "С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов", - сказал Шойгу. Он добавил, что численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, нато