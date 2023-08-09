https://ria.ru/20230809/zakaz-1888977066.html
Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время
Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время - РИА Новости, 09.08.2023
Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время
Москвичи и петербуржцы чаще всего заказывают в ночное время (с 22.00 до 2.00) смартфоны, ноутбуки, пылесосы и электрогрили, выяснили в "М.Видео-Эльдорадо" на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:15
2023-08-09T07:15
2023-08-09T07:15
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samsung
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи и петербуржцы чаще всего заказывают в ночное время (с 22.00 до 2.00) смартфоны, ноутбуки, пылесосы и электрогрили, выяснили в "М.Видео-Эльдорадо" на основе собственных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наиболее активно с использованием формата круглосуточной экспресс-доставки совершают заказы в период с 22.00 до 2.00, пик по количеству покупок приходится примерно на 23.00... Чаще всего с круглосуточной доставкой заказывают электронику и аксессуары (смартфоны, наушники, смарт-часы, планшеты, кабели), ноутбуки и мониторы, а также товары для "умного дома" и колонки, пылесосы, консоли. Среди частых ночных приобретений на кухню: электрогрили, чайники, блендеры, мультиварки и микроволновые печи", - говорится в материалах компании. Отмечается, что в топе популярных товаров для красоты и здоровья - электрические зубные щетки и ирригаторы, фены, электрощипцы и утюги. Самой дорогой покупкой в этом году стал смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra с памятью 1 ТБ, а самой дешевой - крышка для посуды в микроволновую печь. Сервис экспресс-доставки малогабаритной техники из "М.Видео-Эльдорадо" работает в Москве и Санкт-Петербурге. По словам директора по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети Дмитрия Марыкина, за первые шесть месяцев 2023 года на экспресс-отправления пришелся каждый шестой заказ с доставкой.
https://ria.ru/20230809/pokupki-1888974957.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, санкт-петербург, samsung
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Samsung
Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время
"М.Видео-Эльдорадо": москвичи предпочитают заказывать ночью смартфоны и электрогрили
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи и петербуржцы чаще всего заказывают в ночное время (с 22.00 до 2.00) смартфоны, ноутбуки, пылесосы и электрогрили, выяснили в "М.Видео-Эльдорадо" на основе собственных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наиболее активно с использованием формата круглосуточной экспресс-доставки совершают заказы в период с 22.00 до 2.00, пик по количеству покупок приходится примерно на 23.00... Чаще всего с круглосуточной доставкой заказывают электронику и аксессуары (смартфоны, наушники, смарт-часы, планшеты, кабели), ноутбуки и мониторы, а также товары для "умного дома" и колонки, пылесосы, консоли. Среди частых ночных приобретений на кухню: электрогрили, чайники, блендеры, мультиварки и микроволновые печи", - говорится в материалах компании.
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Отмечается, что в топе популярных товаров для красоты и здоровья - электрические зубные щетки и ирригаторы, фены, электрощипцы и утюги.
Самой дорогой покупкой в этом году стал смартфон Samsung
Galaxy S23 Ultra с памятью 1 ТБ, а самой дешевой - крышка для посуды в микроволновую печь.
Сервис экспресс-доставки малогабаритной техники из "М.Видео-Эльдорадо" работает в Москве
и Санкт-Петербурге. По словам директора по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети Дмитрия Марыкина, за первые шесть месяцев 2023 года на экспресс-отправления пришелся каждый шестой заказ с доставкой.
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