https://ria.ru/20230809/zakaz-1888977066.html

Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время

Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время - РИА Новости, 09.08.2023

Стало известно, что заказывают москвичи в ночное время

Москвичи и петербуржцы чаще всего заказывают в ночное время (с 22.00 до 2.00) смартфоны, ноутбуки, пылесосы и электрогрили, выяснили в "М.Видео-Эльдорадо" на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:15

2023-08-09T07:15

2023-08-09T07:15

общество

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи и петербуржцы чаще всего заказывают в ночное время (с 22.00 до 2.00) смартфоны, ноутбуки, пылесосы и электрогрили, выяснили в "М.Видео-Эльдорадо" на основе собственных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наиболее активно с использованием формата круглосуточной экспресс-доставки совершают заказы в период с 22.00 до 2.00, пик по количеству покупок приходится примерно на 23.00... Чаще всего с круглосуточной доставкой заказывают электронику и аксессуары (смартфоны, наушники, смарт-часы, планшеты, кабели), ноутбуки и мониторы, а также товары для "умного дома" и колонки, пылесосы, консоли. Среди частых ночных приобретений на кухню: электрогрили, чайники, блендеры, мультиварки и микроволновые печи", - говорится в материалах компании. Отмечается, что в топе популярных товаров для красоты и здоровья - электрические зубные щетки и ирригаторы, фены, электрощипцы и утюги. Самой дорогой покупкой в этом году стал смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra с памятью 1 ТБ, а самой дешевой - крышка для посуды в микроволновую печь. Сервис экспресс-доставки малогабаритной техники из "М.Видео-Эльдорадо" работает в Москве и Санкт-Петербурге. По словам директора по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети Дмитрия Марыкина, за первые шесть месяцев 2023 года на экспресс-отправления пришелся каждый шестой заказ с доставкой.

https://ria.ru/20230809/pokupki-1888974957.html

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

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общество, москва, санкт-петербург, samsung