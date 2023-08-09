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ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 09.08.2023 (обновлено: 20:18 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zaes-1889116986.html
ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС
ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС
Украинские военные пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:27
2023-08-09T20:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
происшествия
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Ранее сообщалось, что в Энергодаре перехвачен ударный беспилотник, который двигался в направлении ЗАЭС.&quot;Проведенный анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года объект контролируют российские военные. Как заявили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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вооруженные силы украины, энергодар, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Происшествия, Запорожская АЭС
ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
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Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре перехвачен ударный беспилотник, который двигался в направлении ЗАЭС.
«

"Проведенный анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года объект контролируют российские военные. Как заявили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
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