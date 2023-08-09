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ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

Украинские военные пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:27

2023-08-09T16:27

2023-08-09T20:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

энергодар

происшествия

запорожская аэс

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Ранее сообщалось, что в Энергодаре перехвачен ударный беспилотник, который двигался в направлении ЗАЭС."Проведенный анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года объект контролируют российские военные. Как заявили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

энергодар

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вооруженные силы украины, энергодар, происшествия, запорожская аэс