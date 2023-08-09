https://ria.ru/20230809/zaes-1889103315.html
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 09.08.2023
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:42
2023-08-09T15:42
2023-08-09T16:24
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
россия
энергодар
запорожская область
европа
сергей шойгу
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — сказал собеседник агентства.Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, безопасность, россия, энергодар, запорожская область, европа, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Энергодар, Запорожская область, Европа, Сергей Шойгу
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону ЗАЭС
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — сказал собеседник агентства.
Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу
отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.