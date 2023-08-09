Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 09.08.2023 (обновлено: 16:24 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zaes-1889103315.html
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 09.08.2023
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:42
2023-08-09T16:24
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
россия
энергодар
запорожская область
европа
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:269:2950:1928_1920x0_80_0_0_7b237625244dc160d29f9638378c5598.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — сказал собеседник агентства.Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
россия
энергодар
запорожская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6631cf212095c54e056bcc0172269e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, безопасность, россия, энергодар, запорожская область, европа, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Энергодар, Запорожская область, Европа, Сергей Шойгу
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник

В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — сказал собеседник агентства.
Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
1 августа, 03:43
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияЭнергодарЗапорожская областьЕвропаСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала