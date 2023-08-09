https://ria.ru/20230809/zaes-1889103315.html

Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник

Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 09.08.2023

Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник

В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:42

2023-08-09T15:42

2023-08-09T16:24

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

безопасность

россия

энергодар

запорожская область

европа

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:269:2950:1928_1920x0_80_0_0_7b237625244dc160d29f9638378c5598.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — сказал собеседник агентства.Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html

россия

энергодар

запорожская область

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, безопасность, россия, энергодар, запорожская область, европа, сергей шойгу