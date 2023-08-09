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В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод - РИА Новости, 09.08.2023

В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод в поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб, у него нашли два РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:47

2023-08-09T09:47

2023-08-09T14:55

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод в поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб, у него нашли два килограмма взрывчатки "С-4", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", — говорится в публикации.Установлено, что в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Как утверждается, мужчина прошел подготовку и направился в Крым через третьи страны."Через месяца два-три после всего этого (подготовки в СБУ. — Прим. ред.), не спешили никуда, он (куратор из спецслужб. — Прим. ред.) мне дал денег на дорогу — три тысячи долларов, заказал билеты в Одессе в турагентстве. Поехал через Кишинев в Молдавию, там самолетом в Стамбул, из Стамбула — в Москву", — сказал мужчина силовикам.Приехав в Крым, он ждал около трех месяцев. В марте этого года ему сообщили координаты тайника, где лежали взрыватели. Причем первый раз кнопка для бомбы оказалась нерабочей, поэтому ему пришлось ехать в тайник еще один раз.Власти Крыма сообщили о взрыве 23 июня этого года. Тогда без газа остались порядка 500 абонентов, в тот же день газопровод починили. После выполненного задания в поселок, где жил агент СБУ, приехало много сотрудников полиции. Поняв, что они ищут исполнителя диверсии на газопроводе, обвиняемый решил уехать в Коктебель и переждать несколько дней в арендованном доме. Там его задержали сотрудники ФСБ."В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства "С-4" массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения "ЭДП", два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд", — добавили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 ("Террористический акт") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Фигуранту дела предъявлены обвинения, его арестовали. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.Власти Крыма 23 июня сообщали о повреждении газопровода в поселке Кореиз на южном побережье. Без газа остались порядка 500 абонентов, в тот же день газопровод починили.

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, россия, павлоград, фсб