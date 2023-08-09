https://ria.ru/20230809/yandex-1889143067.html

Казахстан приостановил работу домена yandex.kz

Казахстан приостановил работу домена yandex.kz - РИА Новости, 09.08.2023

Казахстан приостановил работу домена yandex.kz

Астана со среды приостановила работу казахстанского доменного имени "Яндекса" за размещение сайта на иностранных серверах, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:22

2023-08-09T18:22

2023-08-09T20:08

казахстан

яндекс

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АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Астана со среды приостановила работу казахстанского доменного имени "Яндекса" за размещение сайта на иностранных серверах, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Ранее в среду интернет-пользователи в стране обратили внимание на недоступность страницы yandex.kz. При этом некоторые пользователи сообщили, что после перебоев домен вновь доступен. "С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.В свою очередь в "Яндексе" РИА Новости рассказали, что домен yandex.kz снова работает. "Сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html

казахстан

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казахстан, яндекс