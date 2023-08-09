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Казахстан приостановил работу домена yandex.kz - РИА Новости, 09.08.2023
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18:22 09.08.2023 (обновлено: 20:08 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yandex-1889143067.html
Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
Казахстан приостановил работу домена yandex.kz - РИА Новости, 09.08.2023
Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
Астана со среды приостановила работу казахстанского доменного имени "Яндекса" за размещение сайта на иностранных серверах, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:22
2023-08-09T20:08
казахстан
яндекс
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АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Астана со среды приостановила работу казахстанского доменного имени "Яндекса" за размещение сайта на иностранных серверах, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Ранее в среду интернет-пользователи в стране обратили внимание на недоступность страницы yandex.kz. При этом некоторые пользователи сообщили, что после перебоев домен вновь доступен. "С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.В свою очередь в "Яндексе" РИА Новости рассказали, что домен yandex.kz снова работает. "Сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан", - пояснили в компании.
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казахстан, яндекс
Казахстан, Яндекс
Казахстан приостановил работу домена yandex.kz

Казахстан приостановил работу домена yandex.kz за размещение сайта на иностранных серверах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
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АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Астана со среды приостановила работу казахстанского доменного имени "Яндекса" за размещение сайта на иностранных серверах, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Ранее в среду интернет-пользователи в стране обратили внимание на недоступность страницы yandex.kz. При этом некоторые пользователи сообщили, что после перебоев домен вновь доступен.
"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
В свою очередь в "Яндексе" РИА Новости рассказали, что домен yandex.kz снова работает. "Сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан", - пояснили в компании.
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