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При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек - РИА Новости, 10.08.2023

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек

При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, еще восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-09T20:47

2023-08-09T20:47

2023-08-10T05:47

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

андрей воробьев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, еще восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале."На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы", — написал он.Ранее Акулов сообщил, что после ЧП три человека находятся в реанимации, двух пациентов перевели в другие учреждения в реанимационные отделения. Еще десять человек остаются в больнице под наблюдением врачей.Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания.Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, версия об атаке беспилотника на территорию завода не подтвердилась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T20:47 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, андрей воробьев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)