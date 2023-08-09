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Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде умерла в больнице

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде умерла в больнице - РИА Новости, 09.08.2023

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде умерла в больнице

Одна из пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде умерла в районной больнице, сообщила администрация городского круга в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:10

2023-08-09T18:10

2023-08-09T20:20

происшествия

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Одна из пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде умерла в районной больнице, сообщила администрация городского круга в Telegram-канале."Одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в районной больнице. Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 ЗОМЗа", — говорится в заявлении.Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее днем сообщил, число обратившихся за медицинской помощью после ЧП выросло до 56.Как уточнил глава Сергиево-Посадского горокруга Дмитрий Акулов, три человека находятся в реанимации, двух пациентов перевели в другие учреждения в отделения реанимации. Еще десять человек остаются в больнице под наблюдением врачей. Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, версия об атаке беспилотника на территорию завода не подтвердилась.

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T18:10 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)