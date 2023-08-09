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В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов - РИА Новости, 09.08.2023

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов, 4 человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены две... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:45

2023-08-09T16:45

2023-08-09T16:59

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов, 4 человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены две школы, спорткомплекс и магазин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале."Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин", - рассказал Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

сергиев посад

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев