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В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов - РИА Новости, 09.08.2023
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16:45 09.08.2023 (обновлено: 16:59 09.08.2023)
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В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов - РИА Новости, 09.08.2023
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов
В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов, 4 человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены две... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:45
2023-08-09T16:59
взрыв на складе в сергиевом посаде
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов, 4 человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены две школы, спорткомплекс и магазин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.&quot;Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс &quot;Луч&quot;, магазин&quot;, - рассказал Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
сергиев посад
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взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов

Воробьев: при взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
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Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов, 4 человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены две школы, спорткомплекс и магазин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
«

"Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин", - рассказал Воробьев.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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