https://ria.ru/20230809/vzryv-1889107058.html

В МЧС рассказали о разрушениях после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

В МЧС рассказали о разрушениях после взрыва на складе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

В МЧС рассказали о разрушениях после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Общая площадь очагов возгорания при взрыве на складе пиротехники на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде составила порядка 400 квадратных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:53

2023-08-09T15:53

2023-08-09T15:54

происшествия

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100807_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5998538a3a25292475cabbad4f197190.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Общая площадь очагов возгорания при взрыве на складе пиротехники на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде составила порядка 400 квадратных метров, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин. "Были разрушены часть производственных помещений, и в одном из них были очаги возгораний на общей площади 400 квадратных метров", - сказал он. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад