https://ria.ru/20230809/vzryv-1889062134.html

Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде

Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде

Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:41

2023-08-09T13:41

2023-08-09T16:53

происшествия

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Минздрав в Telegram-канале."Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое", — говорится в публикации.По последним данным, за медпомощью обратились 56 человек, в реанимации находятся шестеро. Нескольким пострадавшим оказали помощь на месте, где работают 23 бригады скорой помощи и вертолет.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел утром в среду. По словам губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Как следует из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора, в марте ей вынесли предостережение в связи с возможными "нарушениями обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.В результате ЧП повреждены 38 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж. Подмосковный главк СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Как сообщили РИА Новости следователи, версия об атаке беспилотника на территории завода в Сергиевом Посаде не подтвердилась.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064556.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T13:41 true PT1M21S

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происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)