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В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы
В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы - РИА Новости, 09.08.2023
В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:34
2023-08-09T10:34
2023-08-09T10:41
общество
владислав даванков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей", — говорится в документе. Даванков отметил, что будет способствовать социальной справедливости. "Дети из меньшего социально-экономического статуса также будут иметь возможность получить все необходимые школьные принадлежности, что будет способствовать их успешному образованию и развитию, а также снижению социального неравенства", — подчеркнул он. По словам Даванкова, за лето цены выросли, некоторые родители вынуждены брать микрозаймы. "В этом году собрать ребенка в школу стоит огромных денег. Мне уже поступают сотни обращений от родителей, которые вынуждены влезать в микрозаймы, чтобы купить детям всё необходимое. За лето цены сильно выросли", — уточнил он.
https://ria.ru/20230730/okhrana-1887233267.html
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общество, владислав даванков, антон силуанов, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владислав Даванков, Антон Силуанов, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы
Вице-спикер Госдумы Даванков призвал ввести налоговый вычет на покупку товаров для школы