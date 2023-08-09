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В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы

В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы - РИА Новости, 09.08.2023

В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на товары для школы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:34

2023-08-09T10:34

2023-08-09T10:41

общество

владислав даванков

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей", — говорится в документе. Даванков отметил, что будет способствовать социальной справедливости. "Дети из меньшего социально-экономического статуса также будут иметь возможность получить все необходимые школьные принадлежности, что будет способствовать их успешному образованию и развитию, а также снижению социального неравенства", — подчеркнул он. По словам Даванкова, за лето цены выросли, некоторые родители вынуждены брать микрозаймы. "В этом году собрать ребенка в школу стоит огромных денег. Мне уже поступают сотни обращений от родителей, которые вынуждены влезать в микрозаймы, чтобы купить детям всё необходимое. За лето цены сильно выросли", — уточнил он.

https://ria.ru/20230730/okhrana-1887233267.html

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общество, владислав даванков, антон силуанов, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование