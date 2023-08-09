https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html

Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине

Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине - РИА Новости, 09.08.2023

Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине

Польша и Латвия могут оккупировать часть территории Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:53

2023-08-09T14:53

2023-08-09T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

латвия

владимир зеленский

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польша и Латвия могут оккупировать часть территории Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боимся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины", — отметил он.Макгрегор не исключил, что поляки и латыши могут пройти около 50 миль (80 километров) и создать своего рода анклав на территории Украины, вглубь на 200 миль (322 километра). На протяжении нескольких веков эта часть восточноевропейского государства входила в состав Речи Посполитой, пояснил он.По мнению полковника, Украина находится в критическом состоянии, на грани жизни и смерти. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что из-за ослабления ВСУ кризис в бывшей советской республике приближается к самому опасному моменту, резюмировал он.В среду глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной УкраиныВладимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в конце июля заявил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию под зонтиком НАТО, напрямую вмешаться в конфликт на Украине и там "оторвать кусок пожирнее". По итогам встречи президент поручил спецслужбам внимательно отслеживать планы Польши в отношении Западной Украины.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

польша

украина

латвия

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