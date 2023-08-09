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Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 09.08.2023 (обновлено: 16:01 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине
Польша и Латвия могут оккупировать часть территории Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:53
2023-08-09T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
латвия
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польша и Латвия могут оккупировать часть территории Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боимся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия &lt;…&gt; войдут на территорию Западной Украины&quot;, — отметил он.Макгрегор не исключил, что поляки и латыши могут пройти около 50 миль (80 километров) и создать своего рода анклав на территории Украины, вглубь на 200 миль (322 километра). На протяжении нескольких веков эта часть восточноевропейского государства входила в состав Речи Посполитой, пояснил он.По мнению полковника, Украина находится в критическом состоянии, на грани жизни и смерти. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что из-за ослабления ВСУ кризис в бывшей советской республике приближается к самому опасному моменту, резюмировал он.В среду глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной УкраиныВладимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в конце июля заявил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию под зонтиком НАТО, напрямую вмешаться в конфликт на Украине и там "оторвать кусок пожирнее". По итогам встречи президент поручил спецслужбам внимательно отслеживать планы Польши в отношении Западной Украины.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html
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в мире, польша, украина, латвия, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Латвия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша и Латвия могут создать анклав на Западной Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польша и Латвия могут оккупировать часть территории Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боимся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины", — отметил он.

Макгрегор не исключил, что поляки и латыши могут пройти около 50 миль (80 километров) и создать своего рода анклав на территории Украины, вглубь на 200 миль (322 километра). На протяжении нескольких веков эта часть восточноевропейского государства входила в состав Речи Посполитой, пояснил он.
По мнению полковника, Украина находится в критическом состоянии, на грани жизни и смерти. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что из-за ослабления ВСУ кризис в бывшей советской республике приближается к самому опасному моменту, резюмировал он.
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Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в конце июля заявил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию под зонтиком НАТО, напрямую вмешаться в конфликт на Украине и там "оторвать кусок пожирнее". По итогам встречи президент поручил спецслужбам внимательно отслеживать планы Польши в отношении Западной Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаЛатвияВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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