https://ria.ru/20230809/ukraina-1889041073.html

Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов

Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.08.2023

Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов

Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:52

2023-08-09T12:52

2023-08-09T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства. "С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины