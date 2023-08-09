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Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889041073.html
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.08.2023
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:52
2023-08-09T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства. "С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
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в мире, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов

Министр обороны Шойгу: объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства.
"С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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