https://ria.ru/20230809/ukraina-1889041073.html
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.08.2023
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:52
2023-08-09T12:52
2023-08-09T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства. "С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
Министр обороны Шойгу: объем помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совокупный объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине превысил 160 миллиардов долларов, с февраля 2022 года Киев получил сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии ведомства.
"С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.
Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение