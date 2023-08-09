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Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии - РИА Новости, 09.08.2023
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13:01 09.08.2023 (обновлено: 18:18 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ugrozy-1889044329.html
Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии
Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии - РИА Новости, 09.08.2023
Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии
Угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях возросли из-за Финляндии и Швеции, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:01
2023-08-09T18:18
россия
финляндия
сергей шойгу
швеция
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях возросли из-за Финляндии и Швеции, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза", — сказал он.Кроме того, происходит активная милитаризация Польши, что также повышает риски для безопасности России. Так, недавно Варшава объявила о планах построить "самую мощную армию на континенте", отметил глава военного ведомства.
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россия, финляндия, сергей шойгу, швеция, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Финляндия, Сергей Шойгу, Швеция, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии

Шойгу заявил об угрозе военной безопасности России из-за Польши и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях возросли из-за Финляндии и Швеции, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза", — сказал он.
Кроме того, происходит активная милитаризация Польши, что также повышает риски для безопасности России. Так, недавно Варшава объявила о планах построить "самую мощную армию на континенте", отметил глава военного ведомства.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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РоссияФинляндияСергей ШойгуШвецияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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