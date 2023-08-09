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Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии

Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии - РИА Новости, 09.08.2023

Шойгу заявил об угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии

Угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях возросли из-за Финляндии и Швеции, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:01

2023-08-09T13:01

2023-08-09T18:18

россия

финляндия

сергей шойгу

швеция

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях возросли из-за Финляндии и Швеции, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза", — сказал он.Кроме того, происходит активная милитаризация Польши, что также повышает риски для безопасности России. Так, недавно Варшава объявила о планах построить "самую мощную армию на континенте", отметил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591076.html

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швеция

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россия, финляндия, сергей шойгу, швеция, безопасность, вооруженные силы рф