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"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай - РИА Новости, 09.08.2023
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11:39 09.08.2023 (обновлено: 14:26 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/tseny-1889019532.html
"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай
"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай - РИА Новости, 09.08.2023
"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай
В сентябре чай и кофе подорожают из-за ослабления рубля и роста себестоимости производства, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:39
2023-08-09T14:26
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В сентябре чай и кофе подорожают из-за ослабления рубля и роста себестоимости производства, рассказали РИА Новости представители отрасли.&quot;В июне мы уведомили наших партнеров о незначительном, в среднем на четыре-пять процентов, повышении отпускных цен на некоторые группы чайно-кофейной продукции. Однако из этого не следует, что цены были одномоментно повышены, — это достаточно длительный процесс, повышение цен обсуждается и происходит поэтапно&quot;, — заявили в пресс-службе группы компаний &quot;Орими&quot; (торговые марки чая Greenfield, Tess, &quot;Принцесса Нури&quot;, кофе Jardin и &quot;Жокей&quot;).Там пояснили, что подорожание связано с ослаблением рубля и, соответственно, удорожанием сырья. Кроме того, повлияло и значительное (в несколько раз) повышение стоимости фрахта и увеличение времени доставки. Тем не менее, подчеркнули в "Орими", повышение цен будет гораздо ниже уровня инфляции, так как рублевая составляющая, примерно 20-40 процентов, позволяет избегать резких ценовых скачков.В компании также отметили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами — например, на проведение скидочных акций или промоактивности — и отгружают продукцию по старым ценам.В пресс-службе компании "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis) подтвердили, что с 1 сентября планируют повысить отпускные цены на шесть-девять процентов.В Минсельхозе также обратили внимание на то, что на цену чая и кофе в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России. Тем не менее, добавили там, на российском рынке эта продукция доступна потребителям в различных ценовых категориях.
https://ria.ru/20230803/kofe-1887904291.html
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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай

"Ъ": производители предупредили о повышении с сентября цен на чай и кофе в России на 6-9%

© Pixabay/dungthuyvunguyenЧашка с чаем
Чашка с чаем
© Pixabay/dungthuyvunguyen
Чашка с чаем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В сентябре чай и кофе подорожают из-за ослабления рубля и роста себестоимости производства, рассказали РИА Новости представители отрасли.
«

"В июне мы уведомили наших партнеров о незначительном, в среднем на четыре-пять процентов, повышении отпускных цен на некоторые группы чайно-кофейной продукции. Однако из этого не следует, что цены были одномоментно повышены, — это достаточно длительный процесс, повышение цен обсуждается и происходит поэтапно", — заявили в пресс-службе группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin и "Жокей").

Там пояснили, что подорожание связано с ослаблением рубля и, соответственно, удорожанием сырья. Кроме того, повлияло и значительное (в несколько раз) повышение стоимости фрахта и увеличение времени доставки. Тем не менее, подчеркнули в "Орими", повышение цен будет гораздо ниже уровня инфляции, так как рублевая составляющая, примерно 20-40 процентов, позволяет избегать резких ценовых скачков.
В компании также отметили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами — например, на проведение скидочных акций или промоактивности — и отгружают продукцию по старым ценам.
В пресс-службе компании "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis) подтвердили, что с 1 сентября планируют повысить отпускные цены на шесть-девять процентов.
В Минсельхозе также обратили внимание на то, что на цену чая и кофе в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России. Тем не менее, добавили там, на российском рынке эта продукция доступна потребителям в различных ценовых категориях.
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