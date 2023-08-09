https://ria.ru/20230809/tretyak-1889013046.html

Владислав Третьяк стал амбассадором спартакиады "Моспром"

Владислав Третьяк стал амбассадором спартакиады "Моспром" - РИА Новости, 09.08.2023

Владислав Третьяк стал амбассадором спартакиады "Моспром"

В Москве стартовали соревнования работников городских производств в рамках спартакиады "Моспром", ее лицом стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:16

2023-08-09T12:16

2023-08-09T12:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав третьяк

владислав овчинский

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Москве стартовали соревнования работников городских производств в рамках спартакиады "Моспром", ее лицом стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что свыше 4,4 тыс. работников промышленных предприятий Москвы на данный момент соревнуются за выход в финал спартакиады. Отборочные соревнования находятся в активной стадии."Поддерживают их в этом году известные спортсмены. Так, одним из амбассадоров состязаний стал заслуженный мастер спорта Владислав Третьяк. Он для многих может стать примером и стимулом для занятия спортом, в том числе хоккеем. Этот вид уже пять лет входит в список дисциплин спартакиады и пользуется популярностью у промышленников", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский напомнил, что в 2022 году за победу в хоккее боролись более 300 промышленников, которые представляли семнадцать городских предприятий. Всего было тринадцать команд.Как отметили в пресс-службе, Третьяк поддержит участников спартакиады "Моспром" на финальных играх. Они запланированы на второе сентября 2023 года в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).В свою очередь, Третьяк признался, что рад участвовать в развитии спорта среди работников промпредприятий Москвы."Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых передовых и высокотехнологичных, а еще они очень спортивные. Проведение подобных мероприятий среди сотрудников – важный тренд, который помогает выявить спортивные способности, укрепить отношения в коллективе, отлично провести время и поднять спортивный дух", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Третьяка.Как отметили в ДИПП, более 6 тыс. промышленников поучаствуют в спартакиаде в 2023 году. Отборочные состязания для представителей лиги вузов и колледжей запланированы на сентябрь. Регистрация на данные соревнования еще идет.Участники спартакиады будут соревноваться в 12 дисциплинах: плавание, киберспорт, шахматы, бильярд, легкая атлетика. Кроме того, в список вошли волейбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, хоккей, а также футбол, дартс и тэг-регби.Данная спартакиада в прошлом году стала лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников". Первые состязания в рамках "Моспром" состоялись еще в 2019 году. За эти годы в соревнованиях поучаствовали более 9,5 тыс. работников промпредприятий столицы.

https://ria.ru/20230809/avtokomponenty-1888959349.html

https://ria.ru/20230808/moskva-1888813207.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав третьяк, владислав овчинский