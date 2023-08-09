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Сенатор считает, что США значительно ослабли, вооружая Украину - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ssha-1889101841.html
Сенатор считает, что США значительно ослабли, вооружая Украину
Сенатор считает, что США значительно ослабли, вооружая Украину - РИА Новости, 09.08.2023
Сенатор считает, что США значительно ослабли, вооружая Украину
США существенно сократили свой военный арсенал, вооружая Украину на протяжении 18 месяцев, и ослабли, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:41
2023-08-09T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
ольга ковитиди
совет федерации рф
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США существенно сократили свой военный арсенал, вооружая Украину на протяжении 18 месяцев, и ослабли, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "США должны снизить тональность и быть более сдержанными в своих высказываниях. Оказывая военную помощь Украине на протяжении 18 месяцев, Соединенные Штаты существенно ослабли. Вооружая Киев, Вашингтон существенно сократил свой арсенал вооружения", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что из-за этого в США "ярко ощутима нехватка боеприпасов, наблюдается также проблема с быстрым пополнением запасов в случае возникновения любого неожиданного вооруженного конфликта". "Так что США ссориться с кем бы то ни было сейчас категорически противопоказано, если конкретнее, просто опасно", - заключила парламентарий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
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безопасность, украина, россия, ольга ковитиди, совет федерации рф, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор считает, что США значительно ослабли, вооружая Украину

Сенатор Ковитиди: США существенно ослабли, вооружая Украину, и должны снизить тональность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Сенатор Ольга Ковитиди
 Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США существенно сократили свой военный арсенал, вооружая Украину на протяжении 18 месяцев, и ослабли, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"США должны снизить тональность и быть более сдержанными в своих высказываниях. Оказывая военную помощь Украине на протяжении 18 месяцев, Соединенные Штаты существенно ослабли. Вооружая Киев, Вашингтон существенно сократил свой арсенал вооружения", - сказала сенатор.
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Ковитиди отметила, что из-за этого в США "ярко ощутима нехватка боеприпасов, наблюдается также проблема с быстрым пополнением запасов в случае возникновения любого неожиданного вооруженного конфликта". "Так что США ссориться с кем бы то ни было сейчас категорически противопоказано, если конкретнее, просто опасно", - заключила парламентарий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияОльга КовитидиСовет Федерации РФСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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