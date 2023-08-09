Рейтинг@Mail.ru
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки" - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/spetsnaz-1888981867.html
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки" - РИА Новости, 09.08.2023
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"
Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:35
2023-08-09T08:35
специальная военная операция на украине
красный лиман
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР - ред.) отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что данное подразделение выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирного населения, а также украинских военнослужащих, самовольно покинувших позиции.
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
красный лиман
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"

Марочко: под Красным Лиманом заметили украинский спецназ, действующий как заградотряд

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР - ред.) отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что данное подразделение выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирного населения, а также украинских военнослужащих, самовольно покинувших позиции.
Российские военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала