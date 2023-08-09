https://ria.ru/20230809/spetsnaz-1888981867.html
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки" - РИА Новости, 09.08.2023
Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"
Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:35
2023-08-09T08:35
2023-08-09T08:35
специальная военная операция на украине
красный лиман
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР - ред.) отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что данное подразделение выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирного населения, а также украинских военнослужащих, самовольно покинувших позиции.
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"
Марочко: под Красным Лиманом заметили украинский спецназ, действующий как заградотряд