https://ria.ru/20230809/spetsnaz-1888981867.html

Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"

Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки" - РИА Новости, 09.08.2023

Под Красным Лиманом заметили украинский спецназ "Железные волки"

Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:35

2023-08-09T08:35

2023-08-09T08:35

специальная военная операция на украине

красный лиман

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом замечен украинский спецназ "Железные волки", который часто выступает как заградотряд, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР - ред.) отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что данное подразделение выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирного населения, а также украинских военнослужащих, самовольно покинувших позиции.

https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html

красный лиман

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красный лиман, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины