https://ria.ru/20230809/son-1888653829.html

"Пальцы сами двигались". Эксперты рассказали, как управлять сновидениями

"Пальцы сами двигались". Эксперты рассказали, как управлять сновидениями - РИА Новости, 09.08.2023

"Пальцы сами двигались". Эксперты рассказали, как управлять сновидениями

В середине июля британский таблоид Daily Mail опубликовал статью об опасном эксперименте россиянина, вставившего себе в кору головного мозга электроды, чтобы... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:05

наука

биология

сны

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

здоровье

сознание

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В середине июля британский таблоид Daily Mail опубликовал статью об опасном эксперименте россиянина, вставившего себе в кору головного мозга электроды, чтобы управлять сновидениями. В научной подоплеке этой истории разбиралось РИА Новости. "Сам себе нейрохирург"В состоянии осознанного сновидения человек понимает, что спит, и может совершать во сне заранее задуманные действия. Возникает вопрос, как с ним взаимодействовать извне. Если подавать какие-то сигналы, например, звуковые, спящий к ним привыкает и перестает реагировать либо просыпается. Основатель частной лаборатории исследования осознанных сновидений Михаил Радуга решил направить сигналы напрямую в кору головного мозга."Давно известно, что движения в осознанных снах активируют те же моторные зоны коры мозга, что и при бодрствовании. То есть подъем руки во сне и наяву субъективно почти неотличим. Разница в том, что нисходящие от коры сигналы блокируются в фазе быстрого сна (наступает мышечная атония, сонный паралич). Нужно было проверить: станет ли сновидческая рука так же реагировать на электрическую стимуляцию коры, как и при бодрствовании", — говорит он.Для этого требуется трепанация черепа. По словам экспериментатора, легально такая операция невозможна, поэтому он сделал ее себе сам в ближнем зарубежье. Даже не консультировался с физиологами — нет специалистов с таким опытом."Никто ранее не пробовал таким образом повлиять на сновидения. Причем это можно было сделать только в осознанных снах, так как нужно наблюдать эффект", — поясняет Михаил.Операция длилась четыре часа, все снято на видео. Электроды испытуемый установил себе сам в область моторной коры, отвечающей за движения пальцев левой руки. Через три дня приступили к эксперименту: Радуга спал с датчиками полисомнографа, а его ассистент отслеживал фазу быстрого сна и подавал импульсы. В одном из сновидений после импульса испытуемый выронил из руки взятый им предмет."Я увидел, как мои пальцы во сне двигались против моей воли. Если руку трогать в реальности, то я бы просто проснулся. А с помощью стимуляции коры мы смогли управлять сновидческой рукой прямо во сне. Это самое главное", — подчеркивает Радуга.Он уже удалил электроды из мозга в частной клинике и считает, что полностью восстановился."Эксперимент показал: стимуляция коры мозга в фазе быстрого сна, в том числе осознанного, не будит человека и прорывается в сюжет сновидения, интегрируется в него. Почти все наши движения, ощущения, навыки, эмоции имеют проекцию на коре мозга. Стимулируя их напрямую, мы сможем управлять как действиями и ощущениями во сне, так и эмоциями", — рассуждает исследователь.Он считает всю процедуру крайне опасной, едва не стоившей ему жизни, но полезной для науки. "Эксперимент был экстремальный, и только на одном человеке. Скорее всего, в ближайшие год-два появится много работ в этом направлении от разных научных групп", — заключает Радуга.Его статьи обычно выходят в журналах издательства Американской психологической ассоциации. Эти результаты он разместил на сайте препринтов. Опубликовать их в научном журнале невозможно. На опыт нет разрешения этического комитета, а это обязательные условие."Я бы сам не рекомендовал публикации без этических норм. Однако все это делалось не для публикаций, у нас с этим и так все хорошо. Эти данные нужны мне самому для дальнейших исследований и разработок", — подчеркивает Михаил Радуга.За пределами обычного снаОб осознанных снах писал еще Аристотель в IV веке до нашей эры. Их практиковали в восточноазиатских культурах. Сам термин ввел в науку голландский психиатр и поэт Фредерик ван Эйден в начале прошлого столетия.Первые объективные данные ученые получили в 1970-х при изучении фазы быстрого движения глаз (REM), когда человек видит сны. Осознание того, что вы находитесь внутри сна, может прийти спонтанно или намеренно, если попрактиковаться. Ученые просили подопытного сигнализировать в тот момент, когда он проснется внутри сна. Сигналом служили быстрые движения глаз слева направо в определенной последовательности, например, как азбука Морзе. Это регистрировал полисомнограф."Научные основы разработал американский психолог Стивен Лаберж. Он создал прибор с обратной связью — очки, которые дают тепловой импульс на глазные яблоки. Человек ощущает, когда наступает сновидение. Это успешно применялось в том числе в военно-морском госпитале в Сан-Диего, где лечились ветераны войн от мучивших их ночных кошмаров", — рассказывает специалист по экспериментальному изучению сна, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон.Лаберж считал, что осознанным сновидениям можно научиться. Он написал несколько книг, появились последователи, в том числе в России."Они обращались ко мне, я направлял их к врачам, психиатрам, которые все как один предупреждали, что это опасное занятие, его нельзя рекомендовать здоровым людям. Для некоторых типов личности это может привести к расстройству психики", — отмечает ученый.Американский исследователь Аллан Хобсон показал, что состояние осознанного сновидения — необычное. "Психические и психологические нарушения при этом неизбежны", — уточняет Владимир Ковальзон. Он также подчеркивает, что трепанация крайне опасна, так как нарушает целостность черепа, необходимую для нормального функционирования головного мозга.Давайте посчитаемВ России осознанными сновидениями занимаются в лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Несколько лет назад там провели серию уникальных опытов.Ученые исходили из того, что при осознанном сновидении человек ясно мыслит, почти бодрствует. Ему доступны рабочая память, абстрактное мышление, когнитивный контроль поведения. Только приборы фиксируют, что он спит: сменяются волновые ритмы, снижается тонус мышц.В качестве критерия осознанности выбрали решение математических задач, а сигналами служили ритмы дыхания и движения глаз. Экспериментировали в домашних условиях, включая аудиозапись с инструкциями: "Сколько будет шесть минус три? Подай сигнал дыханием, затем глазами"."Думаю, осознанные сновидения — не просто приобретенный навык. Они сохранились у человека в процессе эволюции. Возможно, рассказы о снах, их обсуждения способствовали общению. Есть сведения, что в снах можно разглядеть что-то полезное. Некоторые утверждают, что покидают тело и наблюдают за окружающими, но я про это ничего не знаю", — говорит заведующий лабораторией, доктор биологических наук Владимир Дорохов.Сон интересен тем, что позволяет зафиксировать момент возникновения сознания. "Все определения сознания очень сложные. Я смотрю проще: когда человек спит, он без сознания, проснулся — сознание появилось. Мы предлагаем очень простую схему: начал считать и нажимать на кнопку — значит, в сознании", — поясняет исследователь.В 2018-м в отечественном журнале вышла статья с результатами эксперимента. А через три года появилась публикация ученых из Германии, Франции, Нидерландов, США с доказательством возможности двустороннего обмена информацией при осознанных сновидениях. Данные группы Дорохова оттуда исключили в последний момент, мотивируя не очень хорошим качеством. Однако на их исследование сослались. Сейчас ученые изучают один из волновых ритмов сна — К-комплекс, который непосредственно связан с пробуждением и появлением сознания.

https://ria.ru/20190917/1558744836.html

https://ria.ru/20180824/1527090829.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, сны, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, здоровье, сознание