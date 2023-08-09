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Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа - РИА Новости, 09.08.2023
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22:24 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/shtraf-1889175458.html
Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа - РИА Новости, 09.08.2023
Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:24
2023-08-09T22:24
в мире
сша
twitter
арест трампа
дональд трамп
джо байден
илон маск
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая была оштрафована на 350 тысяч долларов за нарушение сроков предоставления данных. Ордер, выписанный еще в начале года, сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании, которая только сейчас стала достоянием гласности. "Семнадцатого января 2023 года правительство запросило и получило ордер на обыск, который предписывал Twitter представить данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump", - говорится в рассекреченных материалах федерального апелляционного суда по столичному округу Колумбия. Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Twitter, согласно документу, тянул с передачей материалов и безуспешно пытался обжаловать судебный запрет на разглашение. "Хотя Twitter в итоге выполнил предписания ордера, компания полностью представила запрошенную информацию только через три дня по истечении определенного судом срока. Окружной суд таким образом признал Twitter виновным в неуважении и наложил штраф за задержку в 350 тысяч долларов", - сказано в документе. Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться. Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.
https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html
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в мире, сша, twitter, арест трампа, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, США, Twitter, Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

Twitter оштрафовали на 350 тысяч долларов за задержку с данными аккаунта Трампа

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter
Гигантская буква X - новый логотип Twitter - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая была оштрафована на 350 тысяч долларов за нарушение сроков предоставления данных.
Ордер, выписанный еще в начале года, сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании, которая только сейчас стала достоянием гласности.
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"Семнадцатого января 2023 года правительство запросило и получило ордер на обыск, который предписывал Twitter представить данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump", - говорится в рассекреченных материалах федерального апелляционного суда по столичному округу Колумбия.
Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену.
Twitter, согласно документу, тянул с передачей материалов и безуспешно пытался обжаловать судебный запрет на разглашение.
«
"Хотя Twitter в итоге выполнил предписания ордера, компания полностью представила запрошенную информацию только через три дня по истечении определенного судом срока. Окружной суд таким образом признал Twitter виновным в неуважении и наложил штраф за задержку в 350 тысяч долларов", - сказано в документе.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.
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