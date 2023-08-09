https://ria.ru/20230809/shtraf-1889175458.html

Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа - РИА Новости, 09.08.2023

Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:24

2023-08-09T22:24

2023-08-09T22:24

в мире

сша

twitter

арест трампа

дональд трамп

джо байден

илон маск

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая была оштрафована на 350 тысяч долларов за нарушение сроков предоставления данных. Ордер, выписанный еще в начале года, сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании, которая только сейчас стала достоянием гласности. "Семнадцатого января 2023 года правительство запросило и получило ордер на обыск, который предписывал Twitter представить данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump", - говорится в рассекреченных материалах федерального апелляционного суда по столичному округу Колумбия. Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Twitter, согласно документу, тянул с передачей материалов и безуспешно пытался обжаловать судебный запрет на разглашение. "Хотя Twitter в итоге выполнил предписания ордера, компания полностью представила запрошенную информацию только через три дня по истечении определенного судом срока. Окружной суд таким образом признал Twitter виновным в неуважении и наложил штраф за задержку в 350 тысяч долларов", - сказано в документе. Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться. Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.

https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html

https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html

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в мире, сша, twitter, арест трампа, дональд трамп, джо байден, илон маск