Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
Twitter оштрафовали на 350 тысяч долларов за задержку с данными аккаунта Трампа
© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Американская прокуратура через ордер суда истребовала материалы, связанные с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которая была оштрафована на 350 тысяч долларов за нарушение сроков предоставления данных.
Ордер, выписанный еще в начале года, сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании, которая только сейчас стала достоянием гласности.
"Семнадцатого января 2023 года правительство запросило и получило ордер на обыск, который предписывал Twitter представить данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump", - говорится в рассекреченных материалах федерального апелляционного суда по столичному округу Колумбия.
Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену.
Twitter, согласно документу, тянул с передачей материалов и безуспешно пытался обжаловать судебный запрет на разглашение.
«
"Хотя Twitter в итоге выполнил предписания ордера, компания полностью представила запрошенную информацию только через три дня по истечении определенного судом срока. Окружной суд таким образом признал Twitter виновным в неуважении и наложил штраф за задержку в 350 тысяч долларов", - сказано в документе.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.