https://ria.ru/20230809/shoygu-1889039221.html

Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу

Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023

Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу

Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:47

2023-08-09T12:47

2023-08-09T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму", - сказал он на заседании коллегии российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф