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Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 09.08.2023 (обновлено: 12:48 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/shoygu-1889039221.html
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу
Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:47
2023-08-09T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму", - сказал он на заседании коллегии российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: коллективный Запад ведет против России опосредованную войну

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму", - сказал он на заседании коллегии российского военного ведомства.
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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