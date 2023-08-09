https://ria.ru/20230809/shoygu-1889039221.html
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу
Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:47
2023-08-09T12:47
2023-08-09T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму", - сказал он на заседании коллегии российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: коллективный Запад ведет против России опосредованную войну