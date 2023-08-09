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На Сахалине зафиксировали два землетрясения
На Сахалине зафиксировали два землетрясения - РИА Новости, 09.08.2023
На Сахалине зафиксировали два землетрясения
Два землетрясения зарегистрировали сейсмологи ночью в среду на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T01:39
2023-08-09T01:39
2023-08-09T05:35
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
елена семенова
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Два землетрясения зарегистрировали сейсмологи ночью в среду на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН."Первое землетрясение магнитудой 3,5 произошло 9 августа в 05.14 (21.14 мск вторника). Эпицентр находился в семи километрах западнее села Новотроицкое Анивского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине десяти километров. Второй подземный толчок магнитудой 2 балла был зарегистрирован через 15 минут", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседницы агентства, жители нескольких населенных пунктов в черте Южно-Сахалинска ощутили землетрясения силой до четырех баллов. Мэр областного центра Сергей Надсадин сообщил в Telegram-канале, что разрушений не зафиксировано.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888504491.html
южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук
На Сахалине зафиксировали два землетрясения
На Сахалине ночью в среду сейсмологи зафиксировали два землетрясения