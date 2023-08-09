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Президент Пакистана дал согласие на роспуск Национального собрания - РИА Новости, 09.08.2023
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22:39 09.08.2023 (обновлено: 22:42 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rospusk-1889176901.html
Президент Пакистана дал согласие на роспуск Национального собрания
Президент Пакистана дал согласие на роспуск Национального собрания - РИА Новости, 09.08.2023
Президент Пакистана дал согласие на роспуск Национального собрания
Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания, сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети X (бывшая... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:39
2023-08-09T22:42
в мире
пакистан
исламабад
имран хан
ариф алви
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания, сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter).. "Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой президента.Ранее телеканал Geo сообщал, что Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания, отправив прошение президенту Пакистана. Если бы Алви не дал согласие, то нижняя палата парламента все равно была бы распущена через 48 часов. Полномочия нынешнего Национального собрания - нижней палаты парламента - должны были истечь 12 августа. Согласно конституции Пакистана, выборы должны быть проведены в течение 90 дней. Вместе с тем, после того как совет общих интересов - конституционный орган в правительстве Пакистана - на заседании на прошлой неделе утвердил перепись населения 2023 года, всеобщие выборы, запланированные на ноябрь, вероятно, будут отложены до следующего года, поскольку теперь избирательная комиссия Пакистана должна провести новое разграничение избирательных округов. Оппозиционная партия "Техрик-и-Инсаф", возглавляемая бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, утверждает, что правящая коалиция Шарифа стремится избежать выборов на фоне роста популярности Хана. В начале августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Бывший премьер подал петицию, заявив, что решение о задержании его было "несостоятельным" и "подлежало отмене". Петиция будет рассмотрена в среду коллегией из двух человек, в которую входят главный судья Высокого суда Исламабада Аамер Фарук и судья Тарик Мехмуд Джахангири. Популярность Хана резко выросла после его ареста – марши солидарности прошли как во многих частях Пакистана, так и в других странах, в частности в Великобритании. Вместе с тем во вторник избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью.
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в мире, пакистан, исламабад, имран хан, ариф алви, лахор, twitter, geo
В мире, Пакистан, Исламабад, Имран Хан, Ариф Алви, Лахор, Twitter, Geo
Президент Пакистана дал согласие на роспуск Национального собрания

Президент Пакистана дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания

© AP Photo / Emilio MorenattiШахбаз Шариф
Шахбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Шахбаз Шариф. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания, сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter)..
"Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой президента.
Ранее телеканал Geo сообщал, что Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания, отправив прошение президенту Пакистана. Если бы Алви не дал согласие, то нижняя палата парламента все равно была бы распущена через 48 часов.
Полномочия нынешнего Национального собрания - нижней палаты парламента - должны были истечь 12 августа. Согласно конституции Пакистана, выборы должны быть проведены в течение 90 дней.
Вместе с тем, после того как совет общих интересов - конституционный орган в правительстве Пакистана - на заседании на прошлой неделе утвердил перепись населения 2023 года, всеобщие выборы, запланированные на ноябрь, вероятно, будут отложены до следующего года, поскольку теперь избирательная комиссия Пакистана должна провести новое разграничение избирательных округов.
Оппозиционная партия "Техрик-и-Инсаф", возглавляемая бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, утверждает, что правящая коалиция Шарифа стремится избежать выборов на фоне роста популярности Хана.
Пакистанская полиция - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ
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В начале августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Бывший премьер подал петицию, заявив, что решение о задержании его было "несостоятельным" и "подлежало отмене". Петиция будет рассмотрена в среду коллегией из двух человек, в которую входят главный судья Высокого суда Исламабада Аамер Фарук и судья Тарик Мехмуд Джахангири.
Популярность Хана резко выросла после его ареста – марши солидарности прошли как во многих частях Пакистана, так и в других странах, в частности в Великобритании. Вместе с тем во вторник избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью.
 
В миреПакистанИсламабадИмран ХанАриф АлвиЛахорTwitterGeo
 
 
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