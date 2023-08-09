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Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО
Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - РИА Новости, 09.08.2023
Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель над Шебекинским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:22
2023-08-09T19:22
2023-08-09T19:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель над Шебекинским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал Гладков.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО
Гладков: ПВО сбила воздушную цель над Шебекинским городским округом