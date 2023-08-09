https://ria.ru/20230809/pvo-1889152593.html

Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО

Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - РИА Новости, 09.08.2023

Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель над Шебекинским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:22

2023-08-09T19:22

2023-08-09T19:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель над Шебекинским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал Гладков.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков