Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМакет резервуара для сжиженного природного газа
Макет резервуара для сжиженного природного газа. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство.
Первая газовая котельная, которая будет использовать продукт КСПГ, строится в Белогорске. Как сообщили на совещании под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова, на объекте системы приема, хранения и регазификации (СПХР) завершено устройство фундаментов, ведется монтаж металлоконструкций. На СПХР сжиженный природный газ будут доставлять с КСПГ в специальных криогенных цистернах и подготавливать для использования на котельной.
"Комплекс сжижения природного газа открывает большие перспективы для газификации городов и поселков, расположенных на удалении от газопровода. Первой на отопление голубым топливом с КСПГ перейдет котельная микрорайона "Амурсельмаш" Белогорска. Будем модернизировать и строить такие и в других городах и поселках области", - отметил Василий Орлов.
Как сообщила на совещании генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, строительство малотоннажного производства сжиженного природного газа идёт по графику, готовность КСПГ в настоящее время достигает 91%. Завершён монтаж комплекса основного технологического оборудования, инженерной и газораспределительной инфраструктуры. На площадку строящегося КСПГ в Свободненском районе обеспечена подача природного газа. Специалисты приступили к проведению пусконаладочных работ.
На первой газовой котельной Белогорска ведется бетонирование и гидроизоляция фундамента под здание, изготовление арматурных каркасов. Для СПХР изготовлено основное технологическое оборудование, в настоящее время ведется его доставка на площадку.