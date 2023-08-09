https://ria.ru/20230809/priamure-1888970495.html

Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%

Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90% - РИА Новости, 09.08.2023

Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%

Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T04:30

2023-08-09T04:30

2023-08-09T04:30

амурская область

белогорск

свободненский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

газпром

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство. Первая газовая котельная, которая будет использовать продукт КСПГ, строится в Белогорске. Как сообщили на совещании под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова, на объекте системы приема, хранения и регазификации (СПХР) завершено устройство фундаментов, ведется монтаж металлоконструкций. На СПХР сжиженный природный газ будут доставлять с КСПГ в специальных криогенных цистернах и подготавливать для использования на котельной. "Комплекс сжижения природного газа открывает большие перспективы для газификации городов и поселков, расположенных на удалении от газопровода. Первой на отопление голубым топливом с КСПГ перейдет котельная микрорайона "Амурсельмаш" Белогорска. Будем модернизировать и строить такие и в других городах и поселках области", - отметил Василий Орлов. Как сообщила на совещании генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, строительство малотоннажного производства сжиженного природного газа идёт по графику, готовность КСПГ в настоящее время достигает 91%. Завершён монтаж комплекса основного технологического оборудования, инженерной и газораспределительной инфраструктуры. На площадку строящегося КСПГ в Свободненском районе обеспечена подача природного газа. Специалисты приступили к проведению пусконаладочных работ. На первой газовой котельной Белогорска ведется бетонирование и гидроизоляция фундамента под здание, изготовление арматурных каркасов. Для СПХР изготовлено основное технологическое оборудование, в настоящее время ведется его доставка на площадку.

https://ria.ru/20230622/gaz-1879710136.html

https://ria.ru/20230523/vesta-1873705833.html

белогорск

свободненский район

амурская область

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белогорск, свободненский район, амурская область, василий орлов (губернатор), газпром