Рейтинг@Mail.ru
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90% - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
04:30 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/priamure-1888970495.html
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90% - РИА Новости, 09.08.2023
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%
Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:30
2023-08-09T04:30
амурская область
белогорск
свободненский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/51/1552575119_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3bd6f169e34eedc2abbe9af09e5e9f58.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство. Первая газовая котельная, которая будет использовать продукт КСПГ, строится в Белогорске. Как сообщили на совещании под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова, на объекте системы приема, хранения и регазификации (СПХР) завершено устройство фундаментов, ведется монтаж металлоконструкций. На СПХР сжиженный природный газ будут доставлять с КСПГ в специальных криогенных цистернах и подготавливать для использования на котельной. "Комплекс сжижения природного газа открывает большие перспективы для газификации городов и поселков, расположенных на удалении от газопровода. Первой на отопление голубым топливом с КСПГ перейдет котельная микрорайона "Амурсельмаш" Белогорска. Будем модернизировать и строить такие и в других городах и поселках области", - отметил Василий Орлов. Как сообщила на совещании генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, строительство малотоннажного производства сжиженного природного газа идёт по графику, готовность КСПГ в настоящее время достигает 91%. Завершён монтаж комплекса основного технологического оборудования, инженерной и газораспределительной инфраструктуры. На площадку строящегося КСПГ в Свободненском районе обеспечена подача природного газа. Специалисты приступили к проведению пусконаладочных работ. На первой газовой котельной Белогорска ведется бетонирование и гидроизоляция фундамента под здание, изготовление арматурных каркасов. Для СПХР изготовлено основное технологическое оборудование, в настоящее время ведется его доставка на площадку.
https://ria.ru/20230622/gaz-1879710136.html
https://ria.ru/20230523/vesta-1873705833.html
белогорск
свободненский район
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/51/1552575119_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9646712b49acba4f33326f238bf1deaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белогорск, свободненский район, амурская область, василий орлов (губернатор), газпром
Амурская область, Белогорск, Свободненский район, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Газпром
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%

Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов более чем на 90%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМакет резервуара для сжиженного природного газа
Макет резервуара для сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Макет резервуара для сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%, сообщает региональное правительство.
Первая газовая котельная, которая будет использовать продукт КСПГ, строится в Белогорске. Как сообщили на совещании под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова, на объекте системы приема, хранения и регазификации (СПХР) завершено устройство фундаментов, ведется монтаж металлоконструкций. На СПХР сжиженный природный газ будут доставлять с КСПГ в специальных криогенных цистернах и подготавливать для использования на котельной.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Глава Приамурья назвал условие для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР
22 июня, 07:32
"Комплекс сжижения природного газа открывает большие перспективы для газификации городов и поселков, расположенных на удалении от газопровода. Первой на отопление голубым топливом с КСПГ перейдет котельная микрорайона "Амурсельмаш" Белогорска. Будем модернизировать и строить такие и в других городах и поселках области", - отметил Василий Орлов.
Как сообщила на совещании генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, строительство малотоннажного производства сжиженного природного газа идёт по графику, готовность КСПГ в настоящее время достигает 91%. Завершён монтаж комплекса основного технологического оборудования, инженерной и газораспределительной инфраструктуры. На площадку строящегося КСПГ в Свободненском районе обеспечена подача природного газа. Специалисты приступили к проведению пусконаладочных работ.
На первой газовой котельной Белогорска ведется бетонирование и гидроизоляция фундамента под здание, изготовление арматурных каркасов. Для СПХР изготовлено основное технологическое оборудование, в настоящее время ведется его доставка на площадку.
Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе
23 мая, 17:52
 
Амурская областьБелогорскСвободненский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала