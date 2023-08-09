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Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН - РИА Новости, 09.08.2023
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10:00 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/premiya-1888922831.html
Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН
Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН - РИА Новости, 09.08.2023
Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН
и. Институт экологии Российского университета дружбы народов (РУДН) принял на бюджетное место призера премии "Экология – дело каждого" Самира Искакова, сообщила РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:00
2023-08-09T10:00
экология
россия
рудн
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
олег ястребов
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Институт экологии Российского университета дружбы народов (РУДН) принял на бюджетное место призера премии "Экология – дело каждого" Самира Искакова, сообщила инициатор премии, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Как сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого", благодаря соглашениям с несколькими российскими вузами участники проекта получают дополнительные баллы при поступлении или возможность бесплатного обучения.Радионова поздравила призера премии "Экология – дело каждого" с поступлением на бюджетное место. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что участие в данной премии дает молодым людям шанс получить лучшее образование, построить будущую карьеру и стать сопричастным к реализации национальных целей развития страны."Премия "Экология – дело каждого" дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу премию лучший проект в защиту экологии", – сказал глава Росприроднадзора, слова которой приводит пресс-служба премии.Она поблагодарила ректора РУДН Олега Ястребова и директора Института экологии Елену Савенкову за поддержку премии и ее участников.Искаков из города Балаково Саратовской области получил спецприз по итогам второго сезона премии за свой экопроект. Он создал специальный контейнер для сбора батареек, который содержит всю необходимую для пользователей информацию. Юный эколог ранее становился победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призером заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж" по направлению "Технические и инженерные науки".Как отметил Ястребов, вуз предлагает молодым людям получить бесплатное место для учебы за достижения в премии "Экология – дело каждого". Так поддерживается стремление молодежи сделать больше для экологического благополучия страны. Новому студенту планируется предоставить приоритетное право на общежитие.Победители, призеры и участники премии "Экология – дело каждого" могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы при поступлении или право на бесплатное обучение в пяти высших учебных заведениях России. Это РУДН, НИУ Высшая школа экономики, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. По словам Радионовой, идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами."Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.
https://ria.ru/20230719/musor-1884865736.html
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экология, россия, рудн, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, олег ястребов
Экология, Россия, РУДН, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Светлана Радионова, Олег Ястребов

Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты на уроке в Российском университете дружбы народов
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Институт экологии Российского университета дружбы народов (РУДН) принял на бюджетное место призера премии "Экология – дело каждого" Самира Искакова, сообщила инициатор премии, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Как сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого", благодаря соглашениям с несколькими российскими вузами участники проекта получают дополнительные баллы при поступлении или возможность бесплатного обучения.
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Радионова поздравила призера премии "Экология – дело каждого" с поступлением на бюджетное место. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что участие в данной премии дает молодым людям шанс получить лучшее образование, построить будущую карьеру и стать сопричастным к реализации национальных целей развития страны.
"Премия "Экология – дело каждого" дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу премию лучший проект в защиту экологии", – сказал глава Росприроднадзора, слова которой приводит пресс-служба премии.
Она поблагодарила ректора РУДН Олега Ястребова и директора Института экологии Елену Савенкову за поддержку премии и ее участников.
Искаков из города Балаково Саратовской области получил спецприз по итогам второго сезона премии за свой экопроект. Он создал специальный контейнер для сбора батареек, который содержит всю необходимую для пользователей информацию. Юный эколог ранее становился победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призером заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж" по направлению "Технические и инженерные науки".
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Как отметил Ястребов, вуз предлагает молодым людям получить бесплатное место для учебы за достижения в премии "Экология – дело каждого". Так поддерживается стремление молодежи сделать больше для экологического благополучия страны. Новому студенту планируется предоставить приоритетное право на общежитие.
Победители, призеры и участники премии "Экология – дело каждого" могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы при поступлении или право на бесплатное обучение в пяти высших учебных заведениях России. Это РУДН, НИУ Высшая школа экономики, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. По словам Радионовой, идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами.
"Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.
 
ЭкологияРоссияРУДНФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваОлег Ястребов
 
 
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