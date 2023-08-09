Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56 - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 09.08.2023 (обновлено: 18:28 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pomosch-1889120547.html
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56 - РИА Новости, 09.08.2023
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56
Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:44
2023-08-09T18:28
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889106406_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_ca7c673ab0b4170ec5be37ace7fd8f2b.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт —госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой", — написал он.Как уточнил главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев, некоторые находящиеся в реанимации пострадавшие остаются без сознания. По его словам, погибших нет.Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.При взрыве повреждения получили 38 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.Как сообщили РИА Новости следователи, версия об атаке беспилотника на территории завода в Сергиевом Посаде не подтвердилась.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889073524.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
2023-08-09T16:44
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889106406_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_e47e0fa12ee89485f9541c0f983098f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

Число обратившихся за медпомощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 56

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
Перейти в медиабанк
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт —госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой", — написал он.
Как уточнил главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев, некоторые находящиеся в реанимации пострадавшие остаются без сознания. По его словам, погибших нет.
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания.
Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Подача горячей воды прекращена у жильцов из-за взрыва в Сергиевом Посаде
Вчера, 14:18
При взрыве повреждения получили 38 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Как сообщили РИА Новости следователи, версия об атаке беспилотника на территории завода в Сергиевом Посаде не подтвердилась.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала