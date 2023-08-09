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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56 - РИА Новости, 09.08.2023

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

2023-08-09T18:28

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт —госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой", — написал он.Как уточнил главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев, некоторые находящиеся в реанимации пострадавшие остаются без сознания. По его словам, погибших нет.Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.При взрыве повреждения получили 38 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.Как сообщили РИА Новости следователи, версия об атаке беспилотника на территории завода в Сергиевом Посаде не подтвердилась.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889073524.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T16:44 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде