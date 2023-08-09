Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

Число обратившихся за медпомощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 56
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.
Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.
По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.
При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.
При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.
На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.
На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.
После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.
Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.
Проводятся мероприятия по устранению последствий.
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.
Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.
При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.
На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.
После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.
Проводятся мероприятия по устранению последствий.