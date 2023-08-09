https://ria.ru/20230809/polsha-1889040827.html

Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США

Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США - РИА Новости, 09.08.2023

Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США

Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:51

2023-08-09T12:51

2023-08-09T12:51

сергей шойгу

польша

россия

сша

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ. "Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

польша

россия

сша

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2023

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сергей шойгу, польша, россия, сша