https://ria.ru/20230809/polsha-1889040827.html
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США - РИА Новости, 09.08.2023
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США
Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:51
2023-08-09T12:51
2023-08-09T12:51
сергей шойгу
польша
россия
сша
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ. "Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
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сергей шойгу, польша, россия, сша
Сергей Шойгу, Польша, Россия, США
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США
Шойгу: Польша превратилась в главный американский инструмент антироссийской политики
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ.
"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу.
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