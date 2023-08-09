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Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США - РИА Новости, 09.08.2023
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12:51 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/polsha-1889040827.html
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США - РИА Новости, 09.08.2023
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США
Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:51
2023-08-09T12:51
сергей шойгу
польша
россия
сша
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ. "Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
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сергей шойгу, польша, россия, сша
Сергей Шойгу, Польша, Россия, США
Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США

Шойгу: Польша превратилась в главный американский инструмент антироссийской политики

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ.
"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию
7 июня, 15:48
 
Сергей ШойгуПольшаРоссияСША
 
 
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