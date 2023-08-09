https://ria.ru/20230809/polsha-1889040206.html

Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину

Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину - РИА Новости, 09.08.2023

Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину

Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины, заявил глава российского Минобороны... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:49

2023-08-09T12:49

2023-08-09T14:28

россия

варшава

сша

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Министр назвал Польшу "главным инструментом антироссийской политики США". По его словам, власти намерены построить "самую мощную армию в Европе" и для этого начали в больших количествах покупать оружие у Вашингтона и его партнеров — Великобритании и Южной Кореи."Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути для последующей оккупации этой территории", — добавил Шойгу.Как отметил глава ведомства, "угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли".Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в конце июля заявил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию "под зонтиком НАТО", напрямую вмешаться в конфликт на Украине и там "оторвать кусок пожирнее". По итогам встречи президент поручил спецслужбам "внимательно отслеживать планы Польши в отношении Западной Украины".

https://ria.ru/20230809/prestuplenie-1889039463.html

россия

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, варшава, сша, сергей шойгу