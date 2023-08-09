https://ria.ru/20230809/pokupki-1888974957.html

Россияне увеличили покупки в интернете на 20 процентов

Россияне увеличили покупки в интернете на 20 процентов - РИА Новости, 09.08.2023

Россияне увеличили покупки в интернете на 20 процентов

Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,7 триллиона рублей, из них более... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:24

2023-08-09T06:24

2023-08-09T06:24

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,7 триллиона рублей, из них более 97% пришлось на отечественные онлайн-магазины, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем продаж интернет-торговли России за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,7 триллиона рублей - это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы 97,2% составляют покупки в российских компаниях интернет-торговли, трансграничный рынок сократился до 2,8% в объеме продаж (4,5% в 2022 году)", - заявили там. При этом доля e-commerce в общем объеме розничных продаж увеличилась почти на одну пятую и составила 12,7%. Отмечается, что изменения произошли и в рейтинге самых активных регионов в интернет-торговле, которые обеспечивают на данный момент 52% от всех покупок в сети. По сравнению с первым полугодием 2022 года снизилась доля первой тройки: Москва осталась традиционно на первом месте, однако в общем объеме продаж на нее пришлось 18,4%, год назад этот показатель составлял 20,4%. Далее в рейтинге Московская область – 9,2% против 10,7% и Санкт-Петербург – 6,2% (7,3% в прошлом году). При этом в топ-5 популярных товаров вошли цифровая и бытовая техника – на нее россияне потратили в интернете 522,5 миллиарда рублей, а ее доля в общем объеме продаж – 19,1%, мебель и товары для дома – 459 миллиардов (16,8%), одежда и обувь – 427 миллиардов (15,6%), продукты питания - 349 миллиардов (12,7%), а также товары для красоты и здоровья – 225,5 миллиарда (8,2%). "Ранее на топ-5 товаров приходилось более 75% всех покупок - сейчас 72%. Рост продаж отмечается и в других категориях, наиболее заметный: "инструменты" – от 30% до 60%, "товары для творчества" – от 30% до 80%, "ювелирные изделия" – в среднем 35%, "спорттовары" – в среднем 30%, а также "аптеки". В этой категории рост был неравномерным – пиковые показатели пришлись на апрель-май: +104% и 99% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), ассоциация компаний интернет-торговли (акит)